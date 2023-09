Město Žatec míří k historické chvíli. Věří v zápis na seznam UNESCO

Město Žatec na Lounsku pevně věří v zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. Rozhodne o něm výbor za týden na svém zasedání v Rijádu v Saúdské Arábii. Příběh chmele považují tvůrci nominace, kterou museli upravit, za světově jedinečný. Nominován je Žatec a krajina žateckého chmele. Město počítá s možným přílivem turistů, například parkoviště pro zájezdové autobusy už je u Chrámu chmele a piva. Povědomí o chmelařském dědictví se mezi místními daří rozšiřovat.

Reklama

Cesta k nominaci na prestižní seznam trvala řadu let. Nápad se zrodil v hlavě patriotů a nadšenců, kteří toužili zachovat chmelařské památky pro budoucí generace. „S myšlenkou zachránit autenticitu chmelových skladů přišel místní spolek Chmelobrana. V roce 2007 bylo město a památky spojené se zpracováním chmele zapsány na tzv. Indikativní seznam ČR a rozjela se příprava dokumentace,“ řekl ředitel Chrámu chmele a piva Jaroslav Špička.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si historické fotografie sběru chmele

Nominaci výbor uznal jako zajímavé téma, které není na seznamu zastoupeno, ale vrátil ji ČR k přepracování. „Úkolem bylo, aby se v dokumentaci odrazil celý příběh chmele, tedy nejen jeho zpracování, ale i pěstování v okolní krajině,“ uvedla koordinátorka přípravy Olga Bukovičová, která bude přímo na zasedání v Rijádu. Výjimečná světová hodnota spočívá v krajině, kterou ovlivnilo pěstování chmele, urbanismu, který zahrnuje městskou památkovou rezervaci Žatec, Pražské předměstí či vesnici se zámkem Stekník, která se nachází uprostřed chmelnic.

V lednu 2021 odeslala ČR přepracovanou nominaci. „No a teď už jsme před položením té třešničky na dort, která zvýší prestiž nejen Žatce a Ústeckého kraje ale i celé České republiky,“ řekl starosta Radim Laibl (ANO). „Těšíme se a věříme. Jsme přesvědčeni o tom, že po letech, která jsme tomu obětovali, to dobře dopadne,“ dodal. „Na druhou stranu už řešíme praktické věci, jako jsou parkoviště, ubytovací kapacity, restaurace. Určité pochybnosti, zda je město připraveno na možný příliv turistů, tu jsou,“ přiznal starosta.

UNESCO žádá český stát, aby se neboural železniční most na Výtoni Reality Centrum světového dědictví UNESCO napsalo v dopise českému ministerstvu kultury, že by měl v Praze zůstat zachován železniční most na Výtoni. Důvodem je podle centra fakt, že most je důležitou součástí panoramatu Prahy a jeho význam je daný i jeho prohlášením za kulturní památku Česka. ČTK Přečíst článek

Přínosy od možného zápisu podle místních převažují nad negativy. Ve městě se v posledních týdnech otevřelo několik restaurací, které byly řadu let mimo provoz. „Může to souviset s blížícím se rozhodováním,“ podotkl starosta. I podle Špičky už drobné kroky ze strany podnikatelů jsou ve městě vidět a užitek z nich mají i místní. Nutné je podle Laibla přizpůsobení podnikatelů, protože v současnosti třeba není možné všude platit kartou. Město proto již připravuje workshop, kde představí, jaké projekty se nabízejí v souvislosti se zápisem.

Podporovat chce radnice nadále majitele historických budov. Ze zvláštního fondu jim přispívá na opravy objektů, které ani nemusí být kulturními památkami. „Postupně se nám daří majitele přesvědčovat. Dneska, když se koukám z okna radnice na náměstí, tak jsou všechny nemovitosti opravené,“ řekl starosta města, které si zahrálo v řadě historických filmů. Kulis v podobě zničených objektů i v souvislosti se snahou o zápis na UNESCO v posledních letech výrazně ubylo.