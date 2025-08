Lanýžový tatarák i tarte flambée: La Gare servíruje Francii v plné síle

Francouzská brasserie La Gare nedaleko Náměstí Republiky v srpnu servíruje sezonní speciality – od pečeného kačera z Dombes po nové variace tarte flambée. Vyrazili jsme na pozdní nedělní oběd a ochutnali to nejlepší z nabídky.

Do restaurace La Gare jsme s rodinou dorazili na pozdní nedělní oběd, lehce po třetí odpolední, kdy už opadl hlavní polední nápor. Provoz byl znatelně klidnější a atmosféra příjemně uvolněná. To sice znamenalo i o něco pomalejší servis, který by v rušnějších hodinách pravděpodobně působil svižněji, přesto se obsluha chovala profesionálně a vstřícně.

Poctivá Francie v klidném tempu

Alsaská pizza a další předkrmy

Jako předkrmy jsme zvolili kombinaci klasiky a nápadité elegance. Tarte flambée s alsaským špekem a cibulí potěšila křupavostí a jemně kouřovou chutí. V srpnu navíc kuchyně nabízí šest nových variant této francouzské placky, například s kachním masem a lanýžovou emulzí – ideální příležitost ochutnat kreativní pojetí známého jídla.

Gratinovaní šneci v houbovém másle byli delikátní, bez zbytečné mastnoty a s bohatou, téměř podzimní chutí. Absolutním vrcholem předkrmové části však byl stařený hovězí tatarák s uzenou majonézou a lanýžovým žloutkem. Tatarák byl dokonale vybalancovaný – lehce zauzený tón se skvěle doplňoval s jemnou strukturou masa a výrazem lanýže.

Steaky ve dvou verzích

Z hlavních chodů jsme vybrali dvě rozdílné, ale stejně povedené varianty. Filet mignon Rossini s foie gras a omáčkou demi-glace připomněl, proč tento pokrm patří k legendám francouzské kuchyně. Krémová textura jater v kontrastu s jemně opečenou svíčkovou a hutnou omáčkou vytvořila harmonii, která potěší i náročné hosty.

Steak z hovězí svíčkové dorazil s perfektním stupněm propečení (medium rare) a byl podáván s omáčkou na přání. Žádné experimenty – jen poctivě zvládnuté řemeslo.

Kačer z Dombes

Hlavním důvodem naší návštěvy byl však kačer z oblasti Dombes, aktuální specialita podniku, která se podává pouze v neděli. Porce za 769 korun je ideální ke sdílení, klidně pro dva.

Maso bylo šťavnaté, s výraznou chutí a dokonale křupavou kůží, kterou dokáže vytvořit jen pomalé pečení na otevřeném grilu. Ke kačerovi se servírují dvě omáčky – jedna pomerančová, druhá kachní –, které elegantně doplňují celkový chuťový dojem. La Gare tuto specialitu nabízí pouze do konce srpna.

Sladká tečka: café gourmand

Na závěr jsme si dopřáli francouzskou klasiku mezi dezerty – café gourmand. Jde o espresso nebo kávu servírovanou s malým výběrem mini dezertů. Tento koncept propojuje chuť na sladké a kávu v jednom elegantním servírování – ideální pro ty, kdo nechtějí vybírat, ale ochutnat „od všeho trochu“.

Verdikt

Poctivá Francie v klidném tempu. La Gare i po letech drží laťku vysoko. V interiéru s bronzovými spirálami a monumentální sochou kohouta se podává francouzská klasika s moderním twistem a důrazem na kvalitu surovin. Pokud vám nevadí pomalejší tempo mimo špičku, odměnou bude skvěle připravené jídlo a atmosféra, kterou jinde v Praze těžko najdete.