Japonci chtějí zapsat horké koupele onsen na seznam UNESCO

Japonské prefektury usilují o zapsání koupelí v horkých pramenech zvaných onsen na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Tyto prameny ohřívané vulkanickými silami zmiňovaly kroniky již před více než tisíci lety. Termální lázně taktéž zvané onsen každý rok navštíví desítky milionů Japonců. O iniciativě guvernérů prefektur informovala japonská agentura Kjódó.

Uskupení zastupující 44 ze 47 japonských prefektur označuje onsen za součást životního stylu velké části japonské společnosti. Jsou podle něj „darem přírody, jenž léčí tělo i mysl“.

Po celém Japonsku je přibližně 25 tisíc horkých pramenů na 3000 různých místech. Lázně mohou být venkovní i kryté, malé i velké. Podle pravidel je koupel dovolena pouze v úplné nahotě. Od druhé poloviny 19. století je společné koupání mužů a žen ve veřejných lázních zakázáno.

Cílem iniciativy je dosáhnout zapsání na seznam UNESCO v roce 2028. Inspirací bylo zařazení finské kultury saunování na seznam nehmotného kulturního dědictví v roce 2020.

