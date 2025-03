Jak vypadalo stvoření světa? Čeští egyptologové a umělci se spojili v unikátní výstavě

V Kampusu Hybernská začala výstava Svoření-mýtus-umění. Propojuje objevy českých egyptologů s uměleckým ztvárněním egyptského stvořitelského mýtu.

Společný projekt Českého egyptologického ústavu FFUK a Galerie Kampusu Hybernská propojuje staroegyptské texty a současné výtvarné umění. 24 umělců včetně Daniela Balabána, Petra Nikla, Radky Bodzewicz a Petra Košárka v třinácti místnostech univerzitní galerie vystavuje díla inspirovaná překladem stvořitelského mýtu Jiřího Janáka (na úvodním snímku), badatelem Českého egyptologického ústavu FF UK. Ten je autorem projektu. „Povedl se unikátní umělecko-vědecký projekt. Mýtus je jedinečná narativní forma. Oslovil jsem české umělce a umělkyně, aby se ujali překladu a interpretovali jej a výsledkem je projekt, který propojuje dvě látky, vědecko - archeologickou a uměleckou,“ vysvětlil Janák.

Výstava potrvá do 17. května. Součástí výstavy je také prezentace archeologických výsledků egyptologického ústavu z Abúsíru s fotografiemi a filmy. Expozice bude mít bohatý doprovodný program včetně přednášek a diskusí, například s egyptology Miroslavem Bártou a Renatou Landgráfovou.

Janák uvedl, že jeho překlad stvořitelského mýtu z třetího tisíciletí BC z okolí starověkého města Iunu (Heliopole), dnešní Káhiry, není klasickým akademickým překladem plným vědeckých značek a poznámek, ale volnějším převyprávěním tak, aby umělce inspiroval- ačkoli se drží původních struktur. Jeden z kurátorů výstavy Filip Kazda z HYB4 Galerie Kampusu Hybernská říká, že každý z umělců se inspiroval po svém.

„Text tohoto příběhu jsme dali vybraným umělcům k dispozici v novém, speciálně připraveném překladu, který vychází ze staroegyptských pramenů od poloviny 3. tisíciletí př. n. l. až po 1. století n. l. Všichni autoři a autorky zapojení do projektu měli k dispozici text ve shodném provedení, jímž se nechali inspirovat k vytvoření výtvarného díla v libovolném uměleckém stylu a technice. Vystavené práce jsou tak v různých formátech: text, kresba, malba, grafika, video, fotografie, objekty a prostorové instalace,“ dodává Kazda.

Výstava by měla pokračovat v egyptské Káhiře, kde se do ní zapojí i egyptští umělci.