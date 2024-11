Galerie: Nejnovější Hilton hotel na Seychelách

V Canopy by Hilton Seychelles Resort na hosty čeká příjemná atmosféra, tradiční kreolské pokrmy a snadný přístup na pláž.

Historie a lokalita

Nejnovější přírůstek do seychelského portfolia řetězce Hilton otevřel teprve na konci letošního března. Canopy by Hilton Seychelles Resort je součástí nového developerského projektu na hlavním ostrově Mahé. Očekává, že okolí bude hotelu bude časem doplněné mixem hotelů, apartmánů, obchodů a restaurací. Řada z dalších objektů je již ve výstavbě, ale aktuálně toho v docházkové vzdálenosti příliš není. To ale moc nevadí, a tak nějak se s tím u plážového resortu v indickém oceánu počítá.

Hotel se nachází přímo u pláže. Seychelským unikátem je fakt, že hotel od pláže dělí pouze pěší zóna a ne rušná silnice, jak bývá na ostrově běžné.

Pokoje

V našem prostorném king junior suite nechyběla pohovka, menší jídelní stůl a koupelna s vanou i sprchou. Balkon s výhledem na netradičně barevní západy slunce byl samozřejmostí. K tomu jsme měli jsme i sousední základní pokoj o dvou postelích.

Ceny začínají zhruba na 10 tisících korunách za noc se snídaní, s all inclusive, které bych rozhodně doporučil, se cena dostane na 21 tisíc za noc. To jsou – vzhledem ke kvalitě – na izolovaných ostrovech v Indickém oceánu atraktivní ceny.

Jídlo a pití

Nabídka restaurací je zde omezena na dvě. Celodenní restaurace Avocet, kde se podává snídaně, a bazénový Sega Bar.

Avocet nabízí snídaně formou bufetu i à-la carte s pokrmy, které odkazují na kořeny ostrova, a také nabízí fusion pokrmy. Mezi ty patří seychelská shakshuka, Anse La Mouche Benedict a seychelská míchaná vejce grann mama. Oběd se podává pouze a la carte, zatímco večeře se je v rodinném stylu, kde se řada jídel umisťuje do středu stolu.

Jídelní lístek baru Sega se může pochlubit tradiční nabídkou bazénových barů za rozumnou cenu. Pizza s tuňákem vyjde na něco přes 400 korun, krevety v tempuře na 380. Za podobné ceny jsou k mání další klasiky jako je hovězí burger nebo club sandwich.

Místo balené vody jsou po hotelu rozmístěné „pípy“ na filtrovanou perlivou a neperlivou vodu včetně skleněných lahví pro naplněný. Bonusové body za snahu omezit plasty.

Verdikt

Ideální resort pro klidný pobyt s atmosférou, která celkem úspěšně mísí rušnou a klidnou atmosféru. Na místní, ostrovní, poměry zde hosté naleznou také dobrý poměr cena/výkon.