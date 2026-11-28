FOTOGALERIE: Českými slavíky jsou Farna či Noid, objevem Gottova dcera Charlotte
V anketě Český slavík letos své loňské vítězství obhájil ze zpěváků Václav Noid Bárta. Mezi zpěvačkami počtvrté v řadě vyhrála Ewa Farna, která si z pátečního slavnostního vyhlašování v pražském Foru Karlín odnesla i absolutního slavíka za největší počet hlasů od hudebních fanoušků. Kategorii hudebních skupin tradičně ovládla kapela Kabát. Cenu Trinity Bank Objev roku získala dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte.
Moderátoři večera Ondřej Sokol a Aleš Háma na závěr večera oznámili, že lidé tento rok poslali 2,5 milionu hlasů. Přesné rozdělení hlasů mezi interprety organizátoři neuvádějí.
Pořadí u zpěvaček je čtyři roky stejné
Farna od roku 2023 získává slavíka mezi zpěvačkami i za absolutní vítězství. V kategorii zpěvaček skončila letos druhá jedenadvacetinásobná vítězka ankety Lucie Bílá, třetí místo obhájila Monika Absolonová. Pořadí bylo stejné jako v předchozích třech letech.
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Farna, která letos třikrát zaplnila fotbalový stadion v Edenu, při předání ceny uvedla, že letošní rok byl pro ni nejúspěšnější a zároveň nejneúspěšnější v životě. „Nikdy jsem neměla tolik důvodů k radosti a slavení a zároveň jsem nikdy tolik nebrečela,“ řekla zpěvačka, která tento rok vydala novou desku a také veřejně oznámila rozpad svého manželství.
Třiatřicetiletá zpěvačka polského původu narozená v Třinci působí na hudební scéně 20 let, prosadila se v Česku i Polsku. Debutové album s hitem Měls mě vůbec rád? vydala v roce 2006.
Jubilejní 25. studiové album Foreign Tongues vydala legendární britská kapela Rolling Stones. Rockoví králové na něm potvrzují status jedné z nejvlivnějších kapel posledních dekád a také ukazují, že i po osmdesátce mají „valící se kameny“ dostatek energie. Těšit se můžeme na další světové turné, které je dalším zdrojem stamilionových příjmů. Jak se z rebelů, kteří proměnili rock, stala jedna z nejvýnosnějších značek hudebního průmyslu?
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Jubilejní 25. studiové album Foreign Tongues vydala legendární britská kapela Rolling Stones. Rockoví králové na něm potvrzují status jedné z nejvlivnějších kapel posledních dekád a také ukazují, že i po osmdesátce mají „valící se kameny“ dostatek energie. Těšit se můžeme na další světové turné, které je dalším zdrojem stamilionových příjmů. Jak se z rebelů, kteří proměnili rock, stala jedna z nejvýnosnějších značek hudebního průmyslu?
Šestačtyřicetiletý Václav Noid Bárta je vedle zpěvu známý také jako skladatel, producent, textař, herec, frontman metalové skupiny Dymytry. Loni nečekaně vyhrál, letos první místo obhájil. Druhý byl mezi zpěváky Vojtěch Dyk. Třetí skončil Marek Ztracený, který bodoval mezi posluchači Radia Impuls s písní Obuj si mé boty. Složil ji krátce před svým letošním velkým koncertem na pražské Letné.
Kabát vyhrál pošestnácté
Kabát je tradičním vítězem slavíka, letos je to jeho 16. prvenství v této anketě popularity. Na stříbrné příčce se mezi skupinami umístili Chinaski, bronzového slavíka si odnesla kapela Mirai.
Cenu Trinity Bank Objev roku spojenou s částkou 200 tisíc korun získala Charlotte Gott. Banka je generálním partnerem ankety již pošesté. „Máme z této spolupráce skutečně radost. Jako ryze české bance nám dává smysl být součástí legendární hudební události, která má v Česku dlouhou tradici a své pevné místo. Těší nás, že jako generální partner tohoto večera můžeme podpořit naši kulturu a pomoci českým slavíkům k úspěchu,“ uvedl Radomír Lapčík, zakladatel Trinity Bank.
V pražských Modřanech otevřely Kytary.cz showroom, který má návštěvník po rezervaci celý pro sebe. Jmenuje se ToneYard a na jednom místě si v něm může vyzkoušet ručně stavěný Stratocaster z Kalifornie i limitované modely menších výrobců. Český prodejce sází na dvě skupiny zákazníků. Jedni hledají nástroj na pódium, druzí vzácný kus do sbírky.
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Zprávy z firem
V pražských Modřanech otevřely Kytary.cz showroom, který má návštěvník po rezervaci celý pro sebe. Jmenuje se ToneYard a na jednom místě si v něm může vyzkoušet ručně stavěný Stratocaster z Kalifornie i limitované modely menších výrobců. Český prodejce sází na dvě skupiny zákazníků. Jedni hledají nástroj na pódium, druzí vzácný kus do sbírky.
V kategorii Hip Hop & Rap získal Českého slavíka Calin. V roce 2022 se stal v anketě objevem roku, ve všech následujících letech pak kategorii hiphopové a rapové hudby vyhrál. Na druhém místě byla tento rok skupina ATMO music, třetí skončil Viktor Sheen.
Kabát, Calin ani Charlotte Gott si nemohli vítěznou trofej převzít osobně. Fanouškům a televizním divákům aspoň poděkovali prostřednictvím videopozdravu.
Fanoušci mohli v anketě Český slavík hlasovat do 15. listopadu. Pořadatelé už dříve oznámili, že do síně slávy ankety Český slavík letos vstoupí bratři Nedvědovi, legendy české folkové a country scény. Ocenění převzali jejich synové, rovněž hudebníci. Hold svým otcům vzdali výběrem jejich největších hitů, které stále znějí z rádií, na koncertech i u táborových ohňů.
Celonárodní anketu o nejpopulárnějšího zpěváka, zpěvačku a hudební skupinu vymysleli v roce 1962 v tehdejší redakci časopisu Mladý svět. Do roku 1991 nesla název Zlatý slavík. V minulosti se anketa potýkala s kauzami ohledně nejasností v hlasování. Práva na pořádání ankety nyní vlastní TV Nova, která vysílala předávání cen v přímém přenosu.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.