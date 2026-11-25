Sedmdesát luxusních kytar, showroom jen pro vás. Kytary.cz lákají do Prahy evropské sběratele
V pražských Modřanech otevřely Kytary.cz showroom, který má návštěvník po rezervaci celý pro sebe. Jmenuje se ToneYard a na jednom místě si v něm může vyzkoušet ručně stavěný Stratocaster z Kalifornie i limitované modely menších výrobců. Český prodejce sází na dvě skupiny zákazníků. Jedni hledají nástroj na pódium, druzí vzácný kus do sbírky.
Na stěnách visí přibližně sedmdesát elektrických kytar, dalších sto má ToneYard na místě skladem. Kdo si chce některou vyzkoušet, musí se předem objednat. Pak má k dispozici galerii o rozloze 80 metrů čtverečních, samostatnou zkušebnu s několika zesilovači a specialistu, který se po celou návštěvu věnuje jen jemu. Jak dlouho bude dva podobné nástroje mezi sebou porovnávat, je na něm.
„Při výběru špičkové kytary rozhodují detaily, které z fotografie ani technických parametrů nepoznáte. Jak nástroj rezonuje, jak padne do ruky nebo jak vás inspiruje ke hraní. Někdo si kytaru zamiluje okamžitě, jiný potřebuje více času,“ říká Štěpán Drábek, manažer ToneYardu.
Legendární „Black Strat“ Davida Gilmoura přepsala dějiny aukcí. Ikonická kytara Pink Floyd se prodala za rekordních 14,5 milionu dolarů
Nejdražší nástroj. Ikonická kytara Davida Gilmoura z Pink Floyd se prodala za rekordních 310 milionů korun
Enjoy
Legendární „Black Strat“ Davida Gilmoura přepsala dějiny aukcí. Ikonická kytara Pink Floyd se prodala za rekordních 14,5 milionu dolarů
Stratocaster si vyhlédli v Londýně
Základ nabídky tvoří kytary z dílen Fender Custom Shop a Gibson Custom. Jedním z nástrojů, které tým Kytary.cz vybral na prezentaci Fenderu v Londýně, je model ’59 Masterbuilt Stratocaster. Postavil ho Andy Hicks. Právě v tom je zvláštnost řady Masterbuilt, za každou kytarou stojí konkrétní mistr z kalifornské dílny Fenderu.
Vedle zavedených amerických značek dostali prostor i menší výrobci. Patří k nim Novo, za nímž stojí kytarář Dennis Fano. Do Modřan se dostal jeho limitovaný model Serus J Dark Side Sparkle. Nabídku mají časem doplnit také historické kytary.
ToneYard má vlastní tým i web, sídlí ale přímo v areálu modřanské prodejny Kytary.cz. Využívá tak i její servis, který má autorizaci od Fenderu. Každou prodanou kytaru technici před předáním seřídí. Zákazník může dát svůj starší nástroj na protiúčet a pro zájemce ze zahraničí firma zajišťuje pojištěnou dopravu. „Chceme, aby se Praha stala místem, kam budou muzikanti a sběratelé přijíždět za výjimečnými nástroji a možností vyzkoušet si je v podmínkách, které jim běžná prodejna nenabídne,“ říká marketingový ředitel Kytary.cz Jiří Struk.
Aukční sál už není jediným místem, kde se rozhoduje o ceně obrazu. Díky internetu mohou při dražbách přihazovat lidé z celého světa, což rozšiřuje okruh potenciálních kupců. Podle Matyáše Kodla z aukčního portálu Artslimit se online dražby staly plnohodnotnou součástí trhu s uměním.
Aukční sál už nestačí. O drahé obrazy se dnes běžně bojuje i online
Enjoy
Aukční sál už není jediným místem, kde se rozhoduje o ceně obrazu. Díky internetu mohou při dražbách přihazovat lidé z celého světa, což rozšiřuje okruh potenciálních kupců. Podle Matyáše Kodla z aukčního portálu Artslimit se online dražby staly plnohodnotnou součástí trhu s uměním.
Šest milionů dolarů za kytaru, deset za kabelku
Jakou cenu může mít pro sběratele jediný koncert, ukazuje příběh kytary Martin D-18E z roku 1959. Kurt Cobain na ni v listopadu 1993 odehrál s Nirvanou vystoupení pro MTV Unplugged. Když ji v roce 2020 dražila v Los Angeles síň Julien’s Auctions, australský podnikatel Peter Freedman za ni zaplatil 6,01 milionu dolarů. Kupoval tak i kus hudební historie.
Podobnou váhu má jméno předchozího majitele i mimo hudební svět. Za osobní kabelku Hermès Birkin, která patřila samotné Jane Birkinové, zaplatil kupec 10,1 milionu dolarů. Mimořádné aukční ceny ovšem vypovídají hlavně o konkrétním kusu. Širší trh se sběratelskými předměty v roce 2025 podle indexu poradenské společnosti Knight Frank klesl o 0,4 procenta. A zatímco sledované hodinky zdražily o 5,1 procenta, klasické automobily ztratily 3,7 procenta a sběratelská whisky 10,9 procenta.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.