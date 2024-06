REPORTÁŽ: Vlakem na Turky. České dráhy nezvládly počet vagónů na cestu do Hamburku

Národní fotbalovou reprezentaci čeká dnes večer utkání s Tureckem. Chlazené pivo ve vlaku směr Hamburk došlo už v poledne.

Cesta na zatím nejdůležitější fotbalový zápas roku začíná varováním. Fanouškovská národní šála Hrdí Lvi nese nášivku Made in Turkey a hrdý národní dopravce České dráhy zapoměl do vlaku zařadit náš místenkový vagon s číslem 60. Modrá armáda má v počtech jasno a souprava je řazená dle jejich logiky. 58, 59, 61 taková čísla nesou vagony zapojené za sebou.

Vlak je téměř vyprodaný, ale místo k sezení se našlo. V půl deváté vyráží ocelový oř na sever. Bez problémů, bez zpoždění. O večerním utkání ve vagonech a jídelním voze živě diskutuje několik desítek fanoušků. Tón hovorů se zatím nese v duchu anglického humoru. „V Hamburku půjdu raděj do filharmonie, ta je na rozdíl od našeho fotbalu krásná,“ shrnuje předzápasové pocity chlapík ve fotbalovém dresu čekající v jiídelním voze s kumpány na pivo. Do filharmonie v Hamburku zaručeně nemíří, ale srovnání kultury a sportu nabídl velice trefné.

Veselý vagón

Fandové ve vlaku se ještě před Děčínem dostávají do dobré nálady a nešetří vtípky. Proč by také ne, když se ještě do přejezdu hranic zadařilo vypít veškeré čepované pivo i plzeňské lahváče. Žízeň je ve slunečném počasí a sotva zvládající vlakové klimatizaci veliká a konzumaci nahrál i fakt, že na území Česka byly nápoje za poloviční cenu.

Halasící jídelní vůz, který se fotbalovým nadšencům podařilo okamžitě obsadit, zůstává však přeplněný i v krušnější době, kdy za lahváč Gambáče vysolí číšníkovi stovečku. Nevadí, na takovou cestu se nedá zapomenout. Navíc, aby železničáři ještě vylepšili zábavu, tak před hranicemi odpojili další vagón. Zřejmě z důvodu malé obsazenosti, kterou však neomylně vyhodnotili jen oni. Lidé sedící ve vedru u záchodů, nebo ležící v uličkách to zřejmě viděli jinak. Persovál jídelního vozu i průvodčí za svou práci však zaslouží velkou pochvalu a i tradiční kuchyně je výborná.

Vsuvka: Chlazené pivo došlo ve 12:32. Symbolicky v Berlíně. Tou dobou již vlakem zní Kdo neskáče, není.... Nezasvěcení cestující v Češích vidí primitivní opice, kteří si po svém užívají cestu vlakem a odvracejí znechuceně oči. Do Hamburku chybějí zhruba tři hodiny.

Zatím v Hamburku

Informace FAČR, které se dozvídám ve vlaku jsou také příjemné. Zápas nemá být z bezpečnostního rizika výrazně rizikový. Do hlediště se chystá zhruba třicet tisíc tureckých fanoušků a jedenáct tisíc českých.

Chystá se i slavnostní průvod od Českého domu, který odstartuje v 19:30 a okolo osmé dorazí ke stadionu. U vstupů C a D se diváci rozejdou na tribuny a zápas může ve 21:00 začít. Sázkovky ještě ladí své kursy, ale fandové ve vlaku mají jasno: Turci jsou blázni a tipovat se to nedá.

