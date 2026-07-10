Prazdroj vyvezl méně piva. Export brzdí slabší poptávka i dražší hliník Perex
Plzeňský Prazdroj loni vyvezl do zahraničí 1,82 milionu hektolitrů piva, meziročně o téměř osm procent méně. Největší český pivovar doplatil na ochabující spotřebu piva na klíčových trzích i nepříznivé počasí. Přesto zůstává největším exportérem českého piva a státu odvedl rekordních 6,63 miliardy korun na daních.
Největší český pivovar, Plzeňský Prazdroj, loni vyvezl do zahraničí 1,82 milionu hektolitrů piva. Oproti předchozímu roku jde o pokles o 7,9 procenta. Za slabšími výsledky stojí především ochlazení poptávky na tradičních exportních trzích, které zasáhlo celý pivovarský sektor.
Podle generálního ředitele Michala Mrowiece se spotřeba piva snižuje nejen v Česku, ale také v okolních zemích. „Na důležitých vývozních trzích vidíme obdobnou náladu jako v Česku. Spotřebu ovlivňují ekonomické faktory i měnící se spotřebitelské trendy,“ uvedl.
Největší exportní destinací Prazdroje zůstává Slovensko, kde se prodeje meziročně snížily o necelých šest procent. Pokles zaznamenaly také Polsko (o čtyři procenta) či Jižní Korea, kde odbytu uškodil propad o 15 procent.
Japonsko táhne
Navzdory celkovému poklesu zůstává Plzeňský Prazdroj největším exportérem českého piva. Své značky vyváží přibližně do padesáti zemí světa – od evropských trhů až po Filipíny, Singapur, Island nebo Mongolsko.
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Zprávy z firem
Na chmelnici v Oboře u Loun fouká studený vítr, půda se po dešti lepí na boty a brigádníci se hodiny ohýbají k mladým výhonům. Právě teď, v několika jarních týdnech, se rozhoduje o tom, jaká bude srpnová sklizeň. Na Farmě Loužek již tradičně pomáhá parta z Bulharska, zatímco pěstitel sleduje přes mobilní aplikaci půdní vláhu, srážky i teplotu. Chmel roste rychlostí až dvacet centimetrů denně a nečeká na lepší počasí.
Nejsilnější exportní značkou zůstává tradičně ležák Pilsner Urquell. Výrazný úspěch zaznamenal zejména v Japonsku, kde se díky propagaci během světové výstavy EXPO zvýšil export meziročně o 38 procent.
Plechovky dohánějí sklo, výrobce řeší dražší hliník
Ve struktuře exportu stále výrazněji převažují plechovky. Ty loni tvořily přibližně 41 procent vyvezeného piva, zatímco vratné skleněné lahve představovaly 28 procent. Dalších sedm procent připadlo na nevratné lahve určené pro vzdálené trhy a zhruba čtvrtinu tvořilo pivo dodávané v sudech a tancích.
Pivovar zároveň upozorňuje, že rostoucí popularitu plechovek komplikují vyšší výrobní náklady. Cena hliníku od února, kdy vypukl konflikt na Blízkém východě, vzrostla přibližně o 12 procent. Dražší jsou podle společnosti také pohonné hmoty a někteří dodavatelé obalových materiálů již upozorňují na možné problémy v dodávkách.
Klesly tržby i zisk, stát dostal rekordní daň
Slabší poptávka se promítla nejen do exportu, ale také na domácím trhu. Prodeje Prazdroje v Česku loni meziročně klesly o dvě procenta.
Budějovický Budvar v roce 2025 potřetí za sebou zvýšil výstav piva a na trh dodal téměř 1,95 milionu hektolitrů. Rekordní produkce se však nepromítla do lepších finančních výsledků. Čistý zisk národního podniku klesl o 1,3 procenta na 356,3 milionu korun a mírně se snížil také obrat. Hospodaření negativně ovlivnila silná koruna, nižší úrokové výnosy i rostoucí výdaje na marketing a zaměstnance.
Budvar uvařil rekordní množství piva, zisk mu ale klesl. Silná koruna ukrojila z tržeb
Zprávy z firem
Budějovický Budvar v roce 2025 potřetí za sebou zvýšil výstav piva a na trh dodal téměř 1,95 milionu hektolitrů. Rekordní produkce se však nepromítla do lepších finančních výsledků. Čistý zisk národního podniku klesl o 1,3 procenta na 356,3 milionu korun a mírně se snížil také obrat. Hospodaření negativně ovlivnila silná koruna, nižší úrokové výnosy i rostoucí výdaje na marketing a zaměstnance.
Celkové tržby společnosti se snížily zhruba o tři procenta na 22,4 miliardy korun. Čistý zisk meziročně klesl o jedno procento na 5,85 miliardy korun.
Přes horší obchodní výsledky odvedl pivovar do státního rozpočtu historicky nejvyšší částku. Na přímých i nepřímých daních zaplatil 6,63 miliardy korun a zařadil se mezi deset největších plátců daně z příjmu v České republice.
Prazdroj dál investuje do pivovarů i hospod
Ani v období slabšího odbytu společnost nepolevila v investicích. Do modernizace pivovarů, inovací a udržitelných technologií vložila v roce 2025 celkem 1,66 miliardy korun. Mezi největší projekty patří nový plně automatizovaný sklad v plzeňském pivovaru.
Dalších více než 420 milionů korun směřovalo na podporu hospod a restaurací. Prazdroj financuje výčepní technologie, pivní tanky, zahrádky či sklenice a spolupodílí se také na úpravách interiérů a fasád. Podnikům zároveň nabízí poradenství v oblasti digitalizace, péče o pivo, tvorby jídelních lístků nebo školení personálu.
Podle vedení společnosti mají tyto investice významný dopad také na celý dodavatelský řetězec. Od pěstitelů chmele a sladovnického ječmene až po restaurace a obchodníky.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.