Dokážeme zachránit ledovce? Švýcaři je přikryli ovčí vlnou a výsledek předčil očekávání
Švýcarští vědci zkoušejí nečekanou zbraň proti tání ledovců: ovčí vlnu. Přikrývky z přírodního materiálu podle prvních výsledků chrání led stejně účinně jako plastové plachty. Experiment navíc může najít využití pro surovinu, které se ve Švýcarsku každoročně velká část vyhodí.
Švýcarské ledovce dostaly neobvyklou přikrývku. Vědci na jeden z nich položili ovčí vlnu a celé léto sledovali, zda dokáže zpomalit tání stejně dobře jako běžné plastové plachty. První výsledky experimentu, o němž informovala agentura Reuters, předčily očekávání.
Ochranné plachty nejsou v Alpách žádnou novinkou. V létě se pokládají na vybrané části ledovců, aby odrážely sluneční záření a omezovaly pohlcování tepla. Obvykle se však vyrábějí ze syntetických materiálů, které mohou do prostředí uvolňovat znečišťující mikrovlákna.
Projekt Keep It Wool, za nímž stojí ekologická organizace Summit Foundation a Lausannská univerzita, proto hledá přírodnější alternativu. Volba padla na ovčí vlnu, která je biologicky rozložitelná a ve Švýcarsku jí navíc každoročně končí 40 až 70 procent jako odpad.
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S nápadem přišli čtyři studenti magisterského studia. Letos v červnu položili na ledovec Tsanfleuron v západním Švýcarsku dvě prototypové vlněné přikrývky od švýcarské společnosti Fisolan. Pokryly plochu 200 metrů čtverečních.
Vědci pak během léta každé dva týdny měřili, jak rychle pod vlnou ubývá led, a výsledky porovnávali s běžnou geotextilní pokrývkou. Ukázalo se, že oba materiály omezují tání stejně účinně.
„Myslel jsem si, že nebude dostatečně odolný,“ přiznal Niklaus Saegesser ze společnosti Fisolan, kterého překvapilo, jak dobře vlna v náročných horských podmínkách vydržela.
S výsledkem je spokojený také student Elliot Gaffiot. „Teď máme výsledek, který můžeme vidět, a dokonce si na něj sáhnout. Fungovalo to neuvěřitelně dobře,“ řekl.
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Rekordní vedra připravují ledovce o ochranný sníh
Experiment přichází v době, kdy švýcarské ledovce čelí mimořádně náročnému létu. Rekordní vedra způsobila, že ochranná sněhová pokrývka zmizela o několik týdnů dříve než obvykle. Odkrytý led tak taje déle a rychleji.
Úbytek ledovců přitom neznamená jen změnu horské krajiny. Podle odborníků může přispívat také k nebezpečným sesuvům hornin. Jeden z nich loni zdevastoval švýcarskou vesnici Blatten. S úbytkem ledu souvisejí rovněž rizika katastrofálních přívalových povodní, jaká minulý týden zasáhla Himálaj.
Vlněné přikrývky samy ledovce nezachrání
Přestože se první pokus vydařil, jeho autoři upozorňují, že ovčí vlna není řešením globálního oteplování. Ochranné plachty dnes pokrývají jen přibližně 0,02 procenta plochy švýcarských ledovců.
Vlněné přikrývky tak mohou pomoci chránit vybraná místa a nahradit část syntetických materiálů. Jedinou skutečně účinnou dlouhodobou cestou ke zpomalení úbytku ledovců však podle vědců zůstává snižování emisí skleníkových plynů, které vznikají především spalováním fosilních paliv.
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