Šílenství kolem Oasis. O vstupenky „bojují“ statisíce fanoušků

Prodej vstupenek na comebackové turné britské hudební skupiny Oasis odstartoval za velkého zájmu fanoušků, který vedl k přetížení rezervačních internetových platforem. Někteří zájemci, kteří se snažili dostat na autorizované prodejní servery, obdrželi chybová hlášení, mnozí další pak zjistili, že byli umístěni na dlouhou čekací listinu. Informují o tom agentury AP a DPA.

„Ve frontě na lístky na Oasis je přede mnou jen půl milionu lidí, takže jsem velice optimistická,“ žertovala podle DPA jedna z uživatelek sociální sítě X.

Kapela Oasis v úterý oznámila, že podnikne první společné turné po 15 letech. Později uvedla, že kvůli „nevídané poptávce“ přidala ke svým původně plánovaným 14 koncertům v Británii a Irsku další tři vystoupení.

Milion vstupenek

Podle AP je v prodeji více než milion lístků, jejichž ceny začínají na zhruba 74 librách (asi 2200 korun). První koncert by se měl konat 4. července 2025 ve velšském Cardiffu.

Kapela Oasis vznikla v roce 1991, před 30 lety vydala své první album Definitely Maybe a v polovině 90. let patřila mezi nejpopulárnější hudební uskupení na světě. V jejím čele stáli bratři Noel a Liam Gallagherové. Kvůli roztržce mezi bratry se však skupina v roce 2009 rozpadla.

