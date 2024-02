British Airways je super volbou pro milovníky hazardních her. Pasažér nikdy neví, jak to dopadne

British Airways představily svá dlouho očekávaná nová sedadla byznys třídy již v létě 2019. Jejich nasazení následně zbrzdila pandemie. Do dneška však tato sedadla nejsou nainstalována na všech letounech britského národního dopravce.

Reklama

Vzhledem ke krátkému přestupu jsem měl pouze pár minut na rychlé espresso a vodu v salonku Galleries First, který je určen pro držitele zlatého statusu British Airways, kteří zrovna necestují první třídou. Pro cestující s letenkou do první třídy je tu salonek Concorde Room.

Na letišti

Boarding probíhal z nechvalně známého gatu A10A. Jde o takzvaný „bus gate“. Je tedy nutné od terminálu k letadlu dojet autobusem. Samotný nástup byl tlačenicí všech cestujících najednou. Když už se člověk dostal do autobusu náslerdovala ještě čtvrthodinová vyhlídková jízda k letadlu, pak už jen vyšlápnout schody s kufry v ruce a hotovo. Jsem na svém sedadle.

Sedadlo a kabina

Náš osmihodinový let z Londýna do Filadelfie se uskutečnil v modernizovaném, pětadvacet let starém Boeingu 777-200 s kabinami všech čtyř tříd – první, byznys, prémiové ekonomické a ekonomické. Předek letadla zabírá kabina první třídy s pouhými osmi sedadly ve dvou řadách. Za ní se nachází minikabina business třídy s pouhými třemi řadami sedadel v uspořádání 1-2-1 s celkem třinácti sedadly – trochu netradičně jsou na pravé straně u okna čtyři řady sedadel namísto tří. V druhé, větší, kabině byznys třídy je dalších 36 sedadel byznys třídy. Celkem jich v tomto stroji je 49.

Vybral jsem si sedadlo 5A, tedy v první řadě minikabiny u okna. Trochu jsem toho později litoval, protože v minikabině bylo obsazeno 12 ze 13 sedadel, zatímco v zadní kabině bylo obsazeno 13 sedadel z 36.

Sedadla po stranách letounu se natáčejí směrem k oknům a sedadla ve středové části zase k sobě. Pokud necestujete s někým, koho znáte, zvednutá středová přepážka zajistí maximum soukromí.

Sedadla jsou Collins Aerospace Super Diamonds, podobné jako u American Airlines či Air Canada. Verze pro British Airways byla ale vylepšena posuvnými dveřmi pro větší soukromí. Jejich praktické využití je ale diskutabilní. Dveře, jsou zhruba 110 centimetrů vysoká, v podstatě až k horní části opěradla sedačky. To nabízí dostatek soukromí a odstínění od dění v uličce, i když to není tak kvalitní jako sedadla QSuite v Qatar Airways.

Britský dopravce se rozhodl pro tmavě šedé barevné schéma a čalounění s bílým prošíváním. Skořepiny sedadel a dveře mají také plstěné povrchy, které snižují hluk.

Dveře byly pro vzlet a přistání byly otevřeny a zajištěny, ale během letu je mohou cestující ovládat. Musím ale říct, že jejich posouvání není vůbec lehké. Často se zadrhávají. Palubní personál byl cestujícím sice nápomocen, ale snad nějaká příští generace sedadel zlepší ovladatelnost těchto dveří.

Co určitě stojí za zmínku je velké množství odkládacích prostor. Rozhodně ve srovnání se starou verzí byznysového sedadla britského národního dopravce. Za letu byla k dispozici wifi. Rychlé připojeni na celý let stálo 15 liber (440 korun). Pomalejší připojení postačující na zasílání zpráv na celý let vyjde na 5 liber.

Jídlo a pití

Půl hodiny po odletu se podávaly nápoje a sáček balených ořechů. Požádal jsem o vodu a šampaňské. Když už jsme byli hodinu ve vzduchu, začal se podávat oběd. Vybral jsem si jehněčí. British Airways stále vše servírovali na jednom táce – pandemická výmluva. Krom hlavního chodu na něm byl ještě přesolený předkrm z avokáda a zelených fazoli, který už nemůžu ani vidět a dva kousky sýra a Tiramisu jako dezert.

Předkrm byl nepoživatelný jako na všech předchozích letech, kde jsem na něm narazil. Naopak jehněčí bylo jemné a chuťové dobré. To samé platí o všech přílohách. Jako fanda „sýrového“ chodu jsem dva kousky sýry ocenil, i když množstvím, kvalitou a prezentací toto patřilo při nejlepším do prémiové ekonomické třídy. K piti jsem měl objednáno

Necelých šest hodin po odletu se podávalo druhé jídlo. Trochu urážka byznys třídy. Většinu tácu zabíral pytlík brambůrků. ‘Hlavním chodem’ byl chléb s kouskem avokáda a sýrem, dva plátky rajčete s trochou neidentifikovatelného salátu. K piti jsem si dal pouze kávu a vodu. Už na mě šla trochu únava, a potřeboval jsem vydržet vzhůru, protože mě ještě čekal navazující let do Washingtonu. V duchu British Airways byl jeden člen posádky starající se o „mou“ část kabiny nepříjemný a otrávený a druhý super.

Verdikt

British Airways je super volbou pro milovníky hazardních her. Jeden totiž nikdy neví, jak to dopadne. Posádka může být úplně super nebo naopak naprosto otřesná a nepříjemná, podobně nepředvídatelné je to také, co se jídla týče. Také se může stát, že let měl být uskutečněn letounem s novými sedadly, ale na poslední chvíli dojde k výměně za stroj se staršími sedačkami. British Aiways jsou konzistentně nekonzistentní.

Letadla Boeing 737 MAX 9 se mohou vrátit do provozu, rozšíření jejich výroby však končí Zprávy z firem Letadla Boeing 737 MAX 9, která kvůli incidentu ze začátku ledna nemohla létat, se v nejbližší době vrátí do provozu. Americký Federální úřad pro letectví (FAA) totiž stanovil podmínky kontroly, kterou musí 171 nyní odstavených strojů projít. ČTK Přečíst článek

Saúdové a Francouzi kupují podíl v londýnském letišti Heathrow Zprávy z firem Španělé prodávají svůj čtvrtinový podíl v provozovateli hlavního londýnského letiště Heathrow zájemcům ze Saúdské Arábie a Francie. ČTK Přečíst článek