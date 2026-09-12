Prý i já jsem tlustý. Nevěřte datům ani BMI, říká bývalý mistr světa v aerobiku David Huf
Býval vrcholovým sportovcem, nyní je i koučem. Vymyslel pravidlo záchranné masky v letadle: „Když nastane v letadle krize, komu nasadíte masku jako první? Sobě, nebo dítěti? Sobě. Protože bez vás to dítě nepřežije. V leadershipu je to stejné. Pokud se manažer zničí a zanedbá vlastní mentální a fyzickou hygienu, stane se pro svou firmu i rodinu nefunkčním," říká v podcastu Kód: Longevity David Huf.
Odchod z vrcholového sportu, vybudování úspěšné trenérské praxe a následný náraz do zdi v podobě těžkého vyhoření. Bývalý mistr světa ve sportovním aerobiku, fitness odborník a mentální kouč David Huf v podcastu Kód: Longevity v rozhovoru s moderátorkou Evou Čerešňákovou popisuje svůj profesní vývoj i transformaci pohledu na lidský výkon. Vysvětluje, jak efektivně předcházet manažerskému vyhoření, proč je přílišné spoléhání na data z chytrých technologií v oblasti longevity často kontraproduktivní a jaký přístup k vedení lidí a osobnímu rozvoji skutečně funguje.
Kariéra Davida Hufa začínala v 90. letech, kdy se sportovní aerobik v Česku teprve formoval. Společně s kolegy jako Olga Šípková nebo skupina kolem Vladimíra Valoucha bořil světové žebříčky a získával tituly mistrů světa. Z pohledu dnešního sportovního byznysu však šlo o pionýrské období bez připraveného kapitálu či infrastruktury.
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„Pocházeli jsme z obyčejných rodin a neměli jsme nic. Náš den vypadal tak, že jsme ráno odjeli do školy, absolvovali těžký dvouhodinový trénink, pak trénovali děti v akademii, dělali osobní tréninky a já jsem chvíli dělal ve fitku i uklízečku,“ vzpomíná Huf. Aby se udrželi na světové špičce, museli si sami vybudovat kompletní profesionální zázemí, což v té době znamenalo inovativní přístup.
Drahý vizážista a choreograf
Jako jedni z prvních začali spolupracovat s tehdy začínajícím výživovým specialistou Petrem Havlíčkem, angažovali sportovního psychologa Olega Mazurova z FTVS a na vizuální prezentaci si najímali profesionální designéry a vizážisty. Náklady na choreografie a tréninkové pobyty v zahraničí dosahovaly na tehdejší dobu obrovských částek – například sto tisíc korun za choreografii v roce 1997, kterou si museli financovat z vlastních příjmů nebo rizikovými půjčkami vázanými na umístění v závodě.
Právě tato raná zkušenost s budováním realizačního týmu od nuly vytvořila základ pro jeho pozdější podnikání v oblasti fitness a wellness managementu. Zásadní impuls přišel již v roce 1995 na konferenci v San Diegu, kde poprvé viděl pětipatrové fitness centrum otevřené 24/7. „V Praze tehdy byla dvě fitka. Tam jsem viděl chrám sportu a řekl jsem si, že to bude moje povolání,“ popisuje.
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Newstream TV
Chceme být úspěšní v práci, skvěle vypadat, být perfektní rodiče a ještě každý den splnit cíle aktivity. Podle lékařky celostní medicíny MUDr. Alice Anny Szabó jsme ale zdravý život až příliš často proměnili v další závod. V podcastu Kód: Longevity vysvětluje, proč není dobré za každou cenu tlačit výkon. V rozhovoru s moderátorkou Evou Čerešňákovou mluví o stresu, pohybu, stravě, mikrobiomu i menopauze.
Po ukončení závodní kariéry Huf přesedlal do role manažera a lektora. Vedl týmy instruktorů, řídil provoz fitness center, vystupoval v médiích a víkendy trávil na školeních po celé Evropě. Deset let trvající extrémní nasazení bez dostatečné regenerace však vyústilo v těžký syndrom vyhoření.
„Stal se ze mě robot. Přestal jsem se těšit do práce. Trvalo to asi půl roku, než jsem po jedné lekci před plným sálem sedl na molo a řekl lidem, že tohle byla moje poslední hodina, protože už nemám sílu jít dál,“ popisuje okamžik, kdy musel ze dne na den změnit svůj život.
Tato zkušenost ho přivedla k hlubšímu studiu psychologie a koučinku. Vyhledal odbornou terapii a následně absolvoval certifikovaný výcvik koučinku podle metodiky Tima Gallweye, jednoho ze zakladatelů tohoto oboru. Uvědomil si, že jeho dosavadní manažerský a trenérský styl byl založen na silové motivaci, která spotřebovávala obrovské množství jeho vlastní energie.
Zkušenost z vyhoření přetavil do zásady, kterou dnes aplikuje při práci s manažery a lídry – takzvané pravidlo záchranné masky v letadle: „Když nastane v letadle krize, komu nasadíte masku jako první? Sobě, nebo dítěti? Sobě. Protože bez vás to dítě nepřežije. V leadershipu je to stejné. Pokud se manažer zničí a zanedbá vlastní mentální a fyzickou hygienu, stane se pro svou firmu i rodinu nefunkčním.“
Návrat k selskému rozumu
V oblasti zdravého životního stylu a longevity se David Huf staví velmi rezervovaně k současným módním trendům a přemíře dat. Upozorňuje na to, že honba za dokonalými hodnotami na chytrých prstenech či hodinkách často generuje více stresu než užitku.
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„Dnešní doba je přeplněná informacemi a chytrými pomůckami. Přijde mi úsměvné, když se člověk ráno probudí, cítí se fajn, pak se podívá na aplikaci, která mu řekne, že měl nekvalitní spánek, a jeho nálada jde okamžitě dolů,“ kritizuje Huf technologický diktát a nabádá k návratu ke kognitivní autonomii a přirozenému vnímání vlastního těla.
Zároveň však pojmenovává reálné fyziologické hrozby dneška. Za největší metabolický problém považuje masivní nadspotřebu cukru v potravinách, která vede k tvorbě inzulínové rezistence a narušení přirozeného metabolického hospodaření organismu.
K aktuálnímu trendu farmakologických injekcí na hubnutí typu Ozempic přistupuje pragmaticky. Připouští, že pro moderní medicínu představují užitečný stimul pro změnu hormonálních hladin u lidí, kteří si již sami nedokáží pomoci. Rázně však varuje před představou, že jde o plnohodnotné řešení bez nutnosti změny životního stylu: „Pokud člověk nezmění své návyky a nastavení v hlavě, je to jen dočasná náplast. Bez pravidelného pohybu, úpravy stravy a kontroly svalové hmoty se stav dříve či později vrátí zpět.“
V diagnostice fyzického stavu odmítá zjednodušující metrikou Body Mass Index (BMI). Sám uvádí příklad, že se svou výškou 177 cm a váhou 84 kg spadá podle BMI tabulek do kategorie lehké obezity, ačkoliv jeho tělesný tuk tvoří pouze osm procent. Klíčovým ukazatelem je poměr mezi aktivní svalovou hmotou a pasivním tukem, nikoliv číslo na osobní váze.
Jak koučovat sebe a týmy podle Davida Hufa? Poslechněte si podcast Kód: Longevity