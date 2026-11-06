Peek & Cloppenburg míří do centra Prahy. O zákazníky se utká se Zarou i Primarkem
Více než sto módních značek na 4500 metrech čtverečních. Peek & Cloppenburg otevře svou sedmou českou prodejnu, tentokrát v pražské ulici Na Příkopě. Přichází v době, kdy se módní mapa centra metropole mění. Van Graaf zavřel a do jeho někdejšího obchodního domu se chystá Zara.
Módní řetězec Peek & Cloppenburg rozšiřuje českou síť o prodejnu v centru Prahy. Otevře ji 17. listopadu 2026 na adrese Na Příkopě 14, kde na ploše přibližně 4500 metrů čtverečních nabídne přes stovku značek. Podle oznámení společnosti půjde o její sedmou pobočku v České republice. Sortiment bude zahrnovat například BOSS, Tommy Hilfiger, Marc O’Polo, Polo Ralph Lauren nebo Marc Cain, samostatné značkové prostory dostanou Lacoste a Levi’s.
Móda místo hraček
Nová prodejna vzniká v domě, který si návštěvníci centra spojovali především s hračkářstvím Hamleys a následně se zábavním domem The Playground. Ten v lokalitě ukončil provoz začátkem letošního roku. Jak už v lednu uvedl server e15, jeho prostory převezme právě Peek & Cloppenburg. Budova tak mění hlavní obchodní náplň od hraček a zábavy k oděvům.
Tramvaje by se měly v sobotu 5. září vrátit do úseku mezi Vinohradskou ulicí, Muzeem a I. P. Pavlova. Stavbaři tak klíčovou část rozsáhlého projektu otevřou přibližně o půl roku dříve, než předpokládal původní harmonogram. Termín ještě závisí na povolení zkušebního provozu.
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Zprávy z firem
Tramvaje by se měly v sobotu 5. září vrátit do úseku mezi Vinohradskou ulicí, Muzeem a I. P. Pavlova. Stavbaři tak klíčovou část rozsáhlého projektu otevřou přibližně o půl roku dříve, než předpokládal původní harmonogram. Termín ještě závisí na povolení zkušebního provozu.
Peek & Cloppenburg sází na prodej více značek pod jednou střechou. Vedle mezinárodních jmen nabídne také své exkluzivní značky Jake*s a Christian Berg. Firma v tiskové zprávě nezveřejnila výši investice do nové pobočky ani počet pracovních míst, která v ní vzniknou.
Van Graaf skončil, jeho adresu převezme Zara
Otevření přichází necelý rok poté, co z centra Prahy zmizel jiný obchodní dům s nabídkou řady módních značek. Van Graaf na svém webu potvrzuje, že pražskou pobočku uzavřel 8. prosince 2025. Na Václavském náměstí přitom nabízel přibližně 200 značek na více než deseti tisících metrech čtverečních, tedy na více než dvojnásobné ploše oproti chystané prodejně Peek & Cloppenburg.
Švédský oděvní gigant H&M se snaží přesvědčit investory, že se mu podařilo stabilizovat podnikání a vytvořit základ pro budoucí růst. Jak uvádí agentura Bloomberg, generální ředitel Daniel Ervér čelí především problému důvěryhodnosti, který se táhne už několik let. Před osmi lety firma po výrazném poklesu tržeb ujistila investory, že se situace zlepší, to se však nestalo. Krátce po tehdejším setkání s akcionáři oznámila další nepříznivé zprávy, včetně přibližně čtyř miliard dolarů v neprodaném oblečení a výrazného propadu provozního zisku.
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Zprávy z firem
Švédský oděvní gigant H&M se snaží přesvědčit investory, že se mu podařilo stabilizovat podnikání a vytvořit základ pro budoucí růst. Jak uvádí agentura Bloomberg, generální ředitel Daniel Ervér čelí především problému důvěryhodnosti, který se táhne už několik let. Před osmi lety firma po výrazném poklesu tržeb ujistila investory, že se situace zlepší, to se však nestalo. Krátce po tehdejším setkání s akcionáři oznámila další nepříznivé zprávy, včetně přibližně čtyř miliard dolarů v neprodaném oblečení a výrazného propadu provozního zisku.
Do prostor po Van Graafu na Václavském náměstí 17 se připravuje Zara ze španělské skupiny Inditex. Ta již dříve potvrdila, že po otevření nové pobočky plánuje uzavřít dosavadní obchod v ulici Na Příkopě. Původně oznámený termín otevření spadal do období mezi srpnem 2026 a lednem 2027.
Konkurence i na Václavském náměstí
Dalším zavedeným hráčem v okolí je Primark, který provozuje prodejnu na Václavském náměstí 47. Vedle dámského, pánského a dětského oblečení tam prodává také kosmetiku a vybavení domácnosti. Jeho pražská síť zahrnuje rovněž pobočku v Metropoli Zličín.