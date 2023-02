Zuckerbergova Meta experimentuje s ověřenými profily

Americká internetová společnost Meta Platforms začne testovat placenou službu, která uživatelům umožní nechat si u svých účtů ověřit totožnost. Pro sociální sítě Facebook a Instagram dohromady bude podle agentury Reuters stát od 11,99 dolarů měsíčně. V příštím týdnu začne služba fungovat v Austrálii a na Novém Zélandu.

K ověření bude zapotřebí průkaz totožnosti. Uživatelské účty budou poté označeny modrým odznakem. Cena služby, jejíž součástí bude i zvláštní ochrana proti tomu, aby se za uživatele vydával někdo jiný, bude začínat na 11,99 dolaru měsíčně na internetu a na 14,99 dolaru na zařízeních s operačním systémem iOS, který využívá společnost Apple.

Předplatné pro ověřovací modrou ikonu koncem loňského roku spustila také americká internetová společnost Twitter na své stejnojmenné sociální síti. Nově má stát 11 dolarů měsíčně.

Meta je největší světová společnost v oblasti sociálních médií. Její šéf Mark Zuckerberg opakovaně sliboval, že uživatelé budou mít vždy k dispozici i verzi Facebooku, která bude zadarmo. Nová služba má společnosti, která v loňském roce ztratila téměř dvě třetiny své hodnoty na burze, pomoci získat další zdroje příjmů.

