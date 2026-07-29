Velká moravská akvizice: K2 kupuje Vision software a míří k miliardě obratu
V Ostravě postupně roste tuzemský softwarový jednorožec. Skupina K2 přebírá další firmu a cílí na miliardový obrat.
Český trh s podnikovým softwarem pokračuje v konsolidaci. Ostravská skupina K2, která vyvíjí informační systémy pro řízení firem, kupuje olomouckou společnost Vision software. Po spojení se společný obrat skupiny přiblíží hranici 800 milionů korun a K2 potvrzuje ambici stát se během dvou až tří let další českou technologickou firmou s miliardovým obratem. Akvizice zároveň posiluje její postavení mezi dodavateli softwaru pro výrobní podniky a vytváří jednoho z nejsilnějších ryze českých hráčů na trhu podnikových informačních systémů. Akvizici serveru newstream.cz oznámily firmy v tiskové zprávě.
Skupina K2 dlouhodobě roste nejen organicky, ale také prostřednictvím strategických akvizic. Po vstupu do společnosti Sluno v roce 2022 a loňské akvizici Unibase Software nyní přebírá Vision software – zavedenou olomouckou firmu s více než třicetiletou historií, která má za sebou přes 500 implementací podnikových informačních systémů zejména ve výrobních firmách. Vision software zaměstnává přibližně čtyři desítky lidí a dosahuje ročního obratu necelých 50 milionů korun.
„Nechceme budovat firmu prostřednictvím rychlých nákupů za každou cenu. Rosteme především díky tomu, že rostou naši zákazníci. Akvizice Vision je pro nás logickým krokem, protože se dlouhodobě známe, sdílíme podobné hodnoty a vzájemně se doplňujeme. Společně budujeme silného českého hráče v době, kdy řada technologických firem přechází do zahraničních rukou,“ říká Petr Schaffartzik, předseda představenstva K2.
Brněnská softwarová skupina Seyfor oznámila letos oznámila už druhou významnou akvizici. Za nižší stovky milionů korun koupila maďarskou IT firmu Revolution Software. Společnost to oznámila v tiskové zprávě.
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Brněnská softwarová skupina Seyfor oznámila letos oznámila už druhou významnou akvizici. Za nižší stovky milionů korun koupila maďarskou IT firmu Revolution Software. Společnost to oznámila v tiskové zprávě.
Značka zůstane
Systémy K2 dnes používají společnosti jako Koh-i-Noor, Alca nebo Servis Climax a po akvizici Vision software bude skupina obsluhovat ještě širší část tuzemského průmyslu. Podnikový software stává jedním z nejdůležitějších nástrojů českého průmyslu a jeho význam v posledních letech rychle roste. „Vision bude i nadále fungovat pod svou značkou. Je ideálním řešením pro menší výrobní podniky, které potřebují efektivně řídit výrobu a zakázky. Jak tyto firmy rostou, přirozeně se otevírá prostor pro přechod na komplexnější řešení K2. Obě společnosti tak společně pokryjí potřeby firem od menších výrobců až po velké průmyslové podniky,“ vysvětluje Petr Klapka, výkonný ředitel Vision software, který bude společnost řídit i po dokončení transakce.
Skupina K2 dosáhla loni obratu téměř 700 milionů korun. Po dokončení akvizice Vision software očekává, že se přiblíží hranici 800 milionů korun. V horizontu dvou až tří let chce překročit miliardový obrat.
„Český průmysl s nástupem AI stojí před další revolucí. Firmy hledají cesty, jak efektivněji řídit výrobu, logistiku i obchod, a význam podnikových systémů proto dál roste. Naším cílem je být dlouhodobým partnerem českých a slovenských firem a vybudovat nejsilnější českou skupinu v oblasti podnikového softwaru,“ dodává Petr Schaffartzik.
Součástí transakce je zachování značky Vision ERP, jejího vedení i pracovních míst v Olomouci. Dokončení transakce se očekává nejpozději v říjnu.
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Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.