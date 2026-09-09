Žraloci nad hlavou. V Brně vyroste obří akvárium za 700 milionů
Brněnské výstaviště čeká výrazná proměna. V pavilonu C má do roku 2028 vzniknout jedno z největších veřejných akvárií v Evropě. Projekt za přibližně 700 milionů korun nabídne stovku nádrží, stovky druhů živočichů a podmořský tunel vedoucí hlavní oceánskou expozicí.
Brněnské výstaviště už nemá být pouze místem veletrhů, kongresů a kulturních akcí. V jeho areálu se připravuje rozsáhlé veřejné akvárium, které má do moravské metropole přilákat návštěvníky z Česka i okolních zemí.
Projekt s pracovním názvem Green Planet: National Aquarium vznikne v pavilonu C a jeho vybudování má stát přibližně 700 milionů korun. Investici zaplatí společnost JVS Holding Group, která se na realizaci dohodla s městskou firmou Veletrhy Brno.
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„Jsem ráda, že budou přijíždět návštěvníci jak z Brna, tak z Jihomoravského kraje, tak i ze sousedních států. V prvním roce předpokládáme 500 tisíc návštěvníků,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).
Čtyři miliony litrů vody
Pavilon má zaplnit přibližně 100 akvárií a vodních nádrží s celkovým objemem přes čtyři miliony litrů vody. Žít by v nich mělo zhruba 400 tisíc živočichů zastupujících přibližně 500 druhů, včetně některých vzácných.
Největším lákadlem se má stát hlavní oceánská nádrž o objemu 2,5 milionu litrů. Povede jí přibližně 55 metrů dlouhý podmořský tunel, z něhož budou návštěvníci sledovat vodní svět kolem sebe i přímo nad hlavami.
Podle investora nepůjde pouze o turistickou atrakci. Akvárium má fungovat také jako vzdělávací centrum zaměřené na přírodu, vodní ekosystémy a jejich ochranu.
„Věříme, že budeme stavět zelený ostrov. Budeme klást důraz na environmentální trend, přičemž chceme uprostřed Brna postavit zábavně-vzdělávací centrum,“ řekl generální ředitel a zakladatel JVS Holding Group Viliam Ďuriš.
Vodu budou opakovaně vracet do nádrží
Projekt připravují čeští i zahraniční odborníci. Důležitou součástí mají být technologie šetrného hospodaření s vodou. Plánované recirkulační systémy ji umožní čistit, upravovat a znovu vracet do jednotlivých nádrží.
Stavební práce by podle současného harmonogramu měly začít v roce 2027. Následovat bude instalace akvarijních technologií, dokončování expozic a biologická stabilizace nádrží. Postupně se budou zabydlovat také živočichové a provozovatel začne připravovat tým zaměstnanců.
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Portugalsko přestává být pro Čechy jen místem na dovolenou. Stále častěji tam hledají investici, druhý domov i dlouhodobé zázemí u oceánu. Levný realitní jih už to ale není. Metr bytu v Lisabonu vychází v přepočtu zhruba stejně jako v Brně a čeští zájemci běžně počítají s rozpočtem 12 až 22 milionů korun.
První návštěvníci by se mohli pod hladinu pomyslného oceánu na brněnském výstavišti podívat ve druhé polovině roku 2028.
Ambice přesahují hranice Česka
Podle investora má Green Planet patřit mezi největší akvária svého druhu v Evropě. Srovnatelná zařízení fungují například ve Vídni, Mnichově nebo Londýně.
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V Česku mohou návštěvníci projít sladkovodním tunelem například v Obřím akváriu v Hradci Králové nebo v expozici Živá voda v Modré na Uherskohradišťsku. Největší tuzemské mořské akvárium se nachází v pražských Holešovicích.
Společnost JVS Holding Group se více než 25 let specializuje na pořádání velkých výstav. Podílela se například na projektech Harry Potter: The Exhibition, Tutanchamon nebo Titanic – The Artifact Exhibition.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.