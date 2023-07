Značky Mall.cz a CZC.cz mohou pod novým majitelem fungovat ještě dlouho

Zánik e-shopů Mall.cz a CZC.cz, které patří pod polskou společnost Allegro, nový majitel zatím neplánuje. Uvedl to datový ředitel Allegra Wojciech Bogdan. Případný přesun pozornosti pouze k on-line tržišti Allegro.cz, které na český trh vstoupilo v květnu tohoto roku, by podle něj záležel na tom, kolik zákazníků by z Mallu a CZC na Allegro odešlo a také na jejich spokojenosti s těmito obchody.

„Obchody Mall a CZC ponecháváme v plném provozu stejně tak jako všechny investice, které do nich vkládáme. Obě značky zatím pokračují a mohou pokračovat ještě dlouho, uvidíme,“ uvedl Bogdan.

Své produkty na Allegro.cz aktuálně nabízí více než 20 tisíc obchodníků, řekl Bogdan. Největší zájem dosud zákazníci projevili o vybavení do domácnosti a na zahradu, a to zejména sekačky na trávu, lůžkoviny či přikrývky. V kategorii elektroniky pak vedou kuchyňské potřeby a doplňky, jako jsou kryty a obaly. Třetím nejprodávanějším druhem zboží je na českém Allegru kosmetika. Poptávané jsou parfémy, přípravky na barvení vlasů nebo koupelová i sprchová kosmetika, uvedli dnes zástupci firmy.

On-line tržiště Allegra v Polsku měsíčně navštíví průměrně 21 milionů uživatelů, což odpovídá 66 procentům obyvatel země starších 16 let. Cílem Allegra na českém trhu je především rozšířit nabídku a přizpůsobit ji potřebám zákazníků, uvedla již dříve firma. Své on-line tržiště má v Česku také Alza.cz nebo Heureka.cz. Na tuzemský trh letos rovněž nově vstoupilo tržiště Kaufland.cz.

Allegro v loňském roce zvýšilo provozní zisk bez zahrnutí jednorázových položek o čtyři procenta na 2,15 miliardy zlotých (téměř 11 miliard korun). V samotném čtvrtém čtvrtletí zisk meziročně vzrostl o třetinu na 668 milionů zlotých. Firma také provozuje platformu pro srovnávání cen Ceneo.pl. Internetové obchody Mall Group Allegro koupilo na přelomu předloňského a loňského roku za 867 milionů eur (přes 21 miliard korun). Zároveň koupilo kurýrní službu WeDo.

