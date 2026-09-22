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Žirovnice přichází o svůj symbol. Výroba knoflíků po více než 160 letech definitivně končí

V Žirovnici letos skončí průmyslová výroba knoflíků s tradicí přes 160 let
ČTK
ČTK, fry
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Žirovnice přijde o výrobu, která ji proslavila a po generace živila místní obyvatele. Po více než 160 letech tam letos skončí výroba knoflíků. Podle společnosti Knoflíkářský průmysl Žirovnice už prodejní ceny nestačí pokrýt rostoucí náklady. Podnik, který dnes zaměstnává 250 lidí, se soustředí především na automobilový průmysl.

Knoflíky patří k Žirovnici na Pelhřimovsku už od roku 1863. Letos se ale jejich výroba ve městě zastaví. Společnost Knoflíkářský průmysl Žirovnice oznámila, že kvůli rostoucím nákladům a klesajícím tržbám už v tradičním odvětví nemůže pokračovat. Výrobu ukončí k 1. lednu 2027. Informaci pelhřimovského Deníku potvrdil předseda správní rady firmy Pavel Zvěřina.

Pro podnik s přibližně 250 zaměstnanci dnes knoflíky představují už jen menší část výroby. Pracuje na nich deset lidí. S pěti z nich se společnost dohodla na převedení na jinou práci, s ostatními bude o dalším postupu ještě jednat.

Firma by zároveň chtěla společně s městem najít způsob, jak více než stoletou knoflíkářskou tradici v Žirovnici připomínat i po skončení výroby.

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Náklady rostly, zákazníků ubývalo

Podnik označil rozhodnutí za obtížné, ale podle svého vyjádření k němu dospěl kvůli ekonomické situaci. Zlom nastal v období pandemie covidu-19. V následujících letech tržby z knoflíků meziročně klesaly o deset až 20 procent, zatímco výrobní náklady rostly. Zvyšování nákladů se firmě nedařilo promítat do prodejních cen.

Změnil se také oděvní průmysl. Část evropských značek přesunula šití oděvů do zemí s nižšími výrobními náklady a knoflíkům navíc konkurují jiné způsoby zapínání, například zipy, suché zipy nebo druky.

Od perleťových knoflíků k součástkám pro auta

Knoflíkářství má v Žirovnici dlouhou historii. První dílnu na výrobu perleťových knoflíků tam v roce 1863 založil Josef Žampach. Z malého řemesla postupně vyrostlo odvětví, které po generace dávalo práci stovkám lidí. Na začátku 20. století ve městě fungovaly desítky dílen a jejich výrobky mířily také do zahraničí.

Po druhé světové válce na místní tradici navázal Knoflíkářský průmysl Žirovnice. Výroba se postupně přesouvala od přírodní perleti také k syntetickým materiálům a novým technologiím. V roce 1994 vznikla akciová společnost a v roce 2019 firma oddělila výrobu knoflíků od části zaměřené na automobilový průmysl.

Právě automobilové komponenty dnes tvoří hlavní výrobní zaměření podniku. Pro tento sektor dodává především plastové součástky pro světelnou techniku. Podle výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin dosáhly loni tržby společnosti za výrobky a služby 436 milionů korun.

Knoflíky tak z výrobního programu zmizí, přestože právě díky nim se Žirovnice před více než 160 lety stala známým průmyslovým městem.

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Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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