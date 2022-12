ZDR Investments investuje přes půl miliardy do retail parku v Hradci Králové

Skupina nemovitostních fondů ZDR Investments zakoupila od sesterské developerské skupiny Traxial kompletně zrevitalizovaný areál obchodního centra Kukleny v Hradci Králové. Cena? Převyšuje půl miliardy korun.

Na pronajímatelné ploše přesahující 13 tisíc metrů čtverečních se nachází prodejny více než 20 nájemců. Mezi ty největší patří hypermarket Albert, dále pak diskontní řetězce TEDi, KiK, Pepco, lékárna BENU, drogerie Teta nebo řetězec s výbavou pro domácnost JYSK a výdejna IKEA. Součástí obchodního centra je také food court a dětský zábavní park Tongo.

Nemovitost je umístěna v okrajové čtvrti Hradce Králové Kukleny, navštěvují ji hlavně zákazníci z okolních vesnic a příměstských částí. Projekt revitalizace byl realizován v původním areálu obchodního centra z roku 2001 na pozemku o velikosti 48 tisíc metrů čtverečních. Vzhledem k velkému zájmu dalších potencionálních nájemců připravuje developerská společnost Traxial výstavbu druhé navazující etapy retail parku.

ZDR Investments je skupina nemovitostních fondů s ryze českým kapitálem. Portfolio skupiny obsahuje 60 nemovitostí s celkovou pronajímatelnou plochou 252 tisíc metrů čtverečních v hodnotě 11,1 miliardy korun. Nemovitosti jsou situovány na území ČR, Slovenska, Rakouska, Německa a Chorvatska.

