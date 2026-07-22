Zbraně za miliardy bez tendru jsou v pořádku, rozhodl ÚOHS
Ministerstvo obrany nepochybilo, když bez otevřeného tendru uzavřelo s Českou zbrojovkou rámcovou dohodu na dodávky pušek, granátometů a pistolí za víc než čtyři miliardy korun. Antimonopolní úřad odmítl námitky konkurenční firmy. Rozhodnutí je pravomocné.
Armáda může až do roku 2031 nakupovat ruční zbraně od České zbrojovky bez otevřené soutěže. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil, že ministerstvo obrany při uzavření rámcové dohody za maximálně 4,26 miliardy korun bez DPH postupovalo v souladu se zákonem.
Úřad zamítl rozklad společnosti MPI CZ, která zpochybňovala především nákup pistolí CZ P-10 C. Firma tvrdila, že obdobné zbraně se prodávají také na civilním trhu, a ministerstvo proto nemělo využít výjimku určenou pro vojenský materiál.
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Spor se vedl hlavně o pistole
Rámcová dohoda zahrnuje pušky CZ BREN 2, podvěsné granátomety CZ GL 40 mm a pistole CZ P-10 C. Součástí dodávek má být také příslušenství, například denní a noční optika, laserové zaměřovače, pouzdra, náhradní díly nebo vybavení pro armádní zbrojíře.
Společnost MPI CZ nenapadla celou smlouvu. Její výhrady se týkaly pouze pistolí. Podle firmy se jejich obdoby běžně používají také v civilním sektoru, a nejde tedy o materiál, který by bylo možné automaticky nakoupit bez soutěže.
ÚOHS však dospěl k opačnému závěru. Vycházel mimo jiné ze stanoviska Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, podle něhož se provedení požadované armádou svými vlastnostmi liší od civilních variant a je určené pro vojenské využití.
Podobnou otázkou se antimonopolní úřad zabýval už při dřívější zakázce ministerstva obrany. Také tehdy společnost MPI CZ namítala, že pistole řady P-10 nejsou vojenským materiálem. Úřad v tehdejším rozhodnutí rozlišoval mezi civilním provedením a verzí vyvíjenou pro ozbrojené složky.
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Domácí výrobce jako bezpečnostní pojistka
Úřad zároveň uznal argument ministerstva, že přímé zadání zakázky domácímu výrobci může být nezbytné pro ochranu bezpečnostních zájmů státu.
„V případě tuzemského dodavatele je omezeno riziko, že v případě potřeby vojenského materiálu dodávaného zahraničním dodavatelem tento materiál nebude dostupný,“ uvedl v rozhodnutí předseda ÚOHS Petr Mlsna.
Podle něj může spolupráce s českým výrobcem zároveň pomoci udržet domácí kapacity schopné zajistit výrobu a dodávky zbraní i v případě krize.
Ministerstvo při podpisu dohody podobně argumentovalo tím, že Česká zbrojovka patří mezi jeho dlouhodobé strategické partnery. Předchozí kontrakty podle resortu umožnily přezbrojení českých vojáků na ruční zbraně v rážích používaných Severoatlantickou aliancí.
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Čtyři miliardy jsou strop
Hodnota rámcové dohody činí 4,26 miliardy korun bez DPH, ministerstvo ale nemusí celou sumu skutečně utratit. Zbraně a vybavení bude objednávat postupně podle aktuálních potřeb armády a podle toho, kolik bude mít k dispozici peněz. Smlouva byla podepsána 10. září 2025 a platí do roku 2031.
Resort uvedl, že nové dodávky potřebuje k dokončení přezbrojení armády a k postupné náhradě zbraní, kterým bude končit životnost.
Rozhodnutím předsedy ÚOHS nyní spor před antimonopolním úřadem končí. Ministerstvo tak může pokračovat v zadávání jednotlivých objednávek České zbrojovce podle uzavřené rámcové dohody.
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