Armáda dokončila přezbrojení tankového vojska. Převzala poslední Leopard 2A4, tanky T-72 zamíří do výslužby
Česká armáda převzala poslední z celkem 42 tanků Leopard 2A4 a završila tím přechod od sovětských tanků T-72 k západní technice. V příštích letech pořídí dalších 44 nejmodernějších tanků Leopard 2A8. O osudu dosluhujících T-72 rozhodne vláda
Česká armáda dnes na základně v Přáslavicích na Olomoucku převzala poslední z celkem 42 tanků Leopard 2A4. Tím završila několikaletý proces nahrazování zastaralých sovětských tanků T-72 moderní západní technikou. V letech 2028 až 2030 navíc armáda získá dalších 44 tanků Leopard 2A8, které představují nejnovější verzi tohoto německého hlavního bojového tanku.
Česká armáda testovala tanky Leopard
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) při slavnostním převzetí uvedl, že armáda tím dokončila přechod z techniky východní provenience na standardy NATO.
„Tanky Leopard patří mezi nejrozšířenější typ tanků v alianci. Naši tankisté už s nimi absolvovali řadu aliančních cvičení i ostrých střeleb. Na základě těchto zkušeností mohu konstatovat, že jsme armádu vybavili kvalitní a spolehlivou technikou, která mnohem lépe odpovídá podmínkám moderního válčiště,“ řekl ministr.
Tanky T-72 čeká vyřazení
Společně s příchodem Leopardů se armáda definitivně rozloučí s tanky T-72, které ve výzbroji slouží několik desetiletí. O jejich vyřazení bude rozhodovat vláda na základě materiálu připravovaného ministerstvem obrany. Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče už tanky T-72 nesplňují požadavky současného bojiště ani alianční standardy.
Evropský výrobce tanků Leopard 2 a houfnic Caesar chystá vstup na burzu. KNDS chce nabídnout investorům 20 procent akcií a obchodovat se má ve Frankfurtu a Paříži. Hodnota firmy by podle Reuters mohla dosáhnout zhruba 15 miliard eur, tedy více než 363 miliard korun.
Výrobce tanků Leopard míří na burzu
Zprávy z firem
Evropský výrobce tanků Leopard 2 a houfnic Caesar chystá vstup na burzu. KNDS chce nabídnout investorům 20 procent akcií a obchodovat se má ve Frankfurtu a Paříži. Hodnota firmy by podle Reuters mohla dosáhnout zhruba 15 miliard eur, tedy více než 363 miliard korun.
„Nemáme na ně náhradní díly. Tento typ tanků už ani nesplňuje základní standardy, které vyžaduje aliance na tuto bojovou techniku,“ uvedl Hlaváč.
Ministr Zůna doplnil, že vládní materiál bude obsahovat také návrh dalšího využití či likvidace vyřazovaných tanků.
Část Leopardů byla darem od Německa
První Leopardy získalo Česko od Německa jako kompenzaci za vojenskou pomoc Ukrajině. Šlo o 28 tanků Leopard 2A4 a dvě vyprošťovací vozidla Büffel 3, která česká armáda přebírala v letech 2022 až 2025.
Dalších 14 tanků Leopard 2A4 pořídilo ministerstvo obrany na základě smlouvy uzavřené v prosinci 2024 se společností Rheinmetall Landsysteme. Kontrakt měl hodnotu 3,98 miliardy korun bez DPH. Poslední z těchto tanků armáda převzala právě dnes.
Přijdou nejmodernější Leopardy 2A8
Na přezbrojení bude armáda navazovat nákupem 44 tanků Leopard 2A8 v rámci společného evropského projektu vedeného Německem. O zapojení do programu rozhodla ještě vláda Petra Fialy.
Pořízení nových velitelských i bojových tanků včetně jejich přizpůsobení potřebám české armády, takzvané bohemizace, vyjde na přibližně 34,25 miliardy korun včetně DPH.
Leopard 2A8 představuje nejmodernější variantu tanku, jehož vývoj sahá do 70. let minulého století. Leopard 2 je dnes nejrozšířenějším neamerickým hlavním bojovým tankem v armádách NATO a po ruské invazi získala desítky těchto strojů také Ukrajina.
Přáslavice čeká další modernizace
Přechod na nové tanky si vyžádal také rozsáhlé investice do infrastruktury přáslavické základny. Armáda už vybudovala novou betonovou komunikaci ke střelnici. V příštím roce zahájí výstavbu nových garáží a následovat budou nové dílny i moderní myčka tanků.