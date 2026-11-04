Z tachometrů mizí přes sto tisíc kilometrů. Stočené jsou až čtyři z deseti ojetin, říká Topolová
Kupující zaplatí víc, než auto skutečně stojí, a odvezou si vůz opotřebenější, než čekají. Podle šéfky Aures Holdings Karolíny Topolové má na trhu ojetin stočený tachometr 33 až 40 procent aut. Z jejich nájezdu nejčastěji zmizí 100 až 115 tisíc kilometrů. Vedle manipulací s tachometry upozorňují prodejci také na auta po těžkých haváriích a malý zájem zákazníků o prověřování jejich historie.
V Česku každoročně změní majitele přibližně 850 tisíc ojetých aut, tedy zhruba 3,5krát více, než kolik se prodá nových osobních vozů. Významnou část nabídky ale podle generální ředitelky skupiny Aures Holdings Karolíny Topolové tvoří automobily s upraveným počtem najetých kilometrů. Na semináři Hospodářské komory uvedla, že stočený tachometr má 33 až 40 procent ojetin na trhu, nejčastěji o 100 až 115 tisíc kilometrů.
Zásah do tachometru přitom přímo ovlivňuje cenu, kterou zákazník za automobil zaplatí. Vůz se tváří jako méně používaný, a kupující tak vydá více peněz, než odpovídá jeho skutečné hodnotě. „Stáčení tachometru za účelem zisku může být kvalifikováno jako trestný čin podvodu,“ upozornila Topolová.
Tachometr klame i o opotřebení auta
Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) upozornil, že manipulace s nájezdem představují také bezpečnostní problém. Skutečné opotřebení vozidla je totiž vyšší, než by kupující podle údaje na tachometru očekával. Zmínil proto možnost změny metodiky fungování stanic technické kontroly: pokud by STK odhalila snížený počet kilometrů, mohla by údaj na tachometru opět navýšit.
Největšího prodejce ojetých aut Aures Holdings, pod který spadají například AAA Auto nebo Mototechna, koupil na sklonku loňského roku miliardář Daniel Křetínský, respektive jeho EP Equity Investment. Podpora takto velkého investora nám pomůže v dalším růstu, věří Karolína Topolová, generální ředitelka Aures Holdings, která byla hostem podcastové série Newstream Byznys Talks.
Teď to teprve rozbalíme, říká šéfka AAA Auto Karolína Topolová
Zprávy z firem
Největšího prodejce ojetých aut Aures Holdings, pod který spadají například AAA Auto nebo Mototechna, koupil na sklonku loňského roku miliardář Daniel Křetínský, respektive jeho EP Equity Investment. Podpora takto velkého investora nám pomůže v dalším růstu, věří Karolína Topolová, generální ředitelka Aures Holdings, která byla hostem podcastové série Newstream Byznys Talks.
Potíže trhu ale podle Asociace obchodu ojetými automobily nekončí u stočených kilometrů. Její předseda Jiří Grund upozornil také na prodej aut po těžkých haváriích a na komisní prodej, při němž autobazar vůz od majitele nevykoupí. Zároveň podle něj přetrvává nízký zájem o prověřování historie a původu automobilů.
Ani dovoz z Německa není zárukou kvality
Topolová označila za přetrvávající problém také stáří dovážených aut. Polovina ojetin přivezených ze zahraničí je starší deseti let a čtvrtina přesahuje patnáct let. Podle šéfky Aures Holdings navíc dávno neplatí představa, že například z Německa automaticky přicházejí kvalitnější vozy. Na celkovém dovozu se tato země podílí 19 procenty.
Skupina EP Equity Investment podnikatele Daniela Křetínského rozšiřuje své portfolio. Nově se stala vlastníkem Aures Holdings, která provozuje známé autobazary AAA Auto a Mototechna. Dosavadním majitelem byl investiční fond Abris Capital Partners spolu s dalšími akcionáři. Hodnota transakce zveřejněna nebyla.
Křetínský vstupuje do byznysu s ojetými vozy. AAA Auto a Mototechna mění majitele
Zprávy z firem
Skupina EP Equity Investment podnikatele Daniela Křetínského rozšiřuje své portfolio. Nově se stala vlastníkem Aures Holdings, která provozuje známé autobazary AAA Auto a Mototechna. Dosavadním majitelem byl investiční fond Abris Capital Partners spolu s dalšími akcionáři. Hodnota transakce zveřejněna nebyla.
Tuzemský trh s ojetinami má podle asociace objem 213 miliard korun a průměrná cena nabízeného auta činí 312 tisíc korun. Mění se přitom i složení prodejců. Grund uvedl, že v posledních letech ubývá malých obchodníků, zkrachovalo ale také několik velkých firem, například Auto Super nebo Štěpánek Auto.
Poplatky by podle Topolové měly dopadnout i na novější vozy
Trh podle Topolové potřebuje aktualizovat pravidla. Navrhuje například rozšířit emisní poplatky při první registraci vozidla v Česku, které se nyní vztahují na automobily s normou Euro 2 a nižší. Nově by je podle ní měli platit také majitelé aut splňujících normy Euro 3 až Euro 5. Poslední z uvedených norem plní například vozy staré 11 až 15 let.
Dalším návrhem je zpřísnění podmínek pro komerční prodej, který se vydává za individuální. Topolová tak vedle stáří dovážených automobilů upozorňuje i na způsob, jakým někteří obchodníci na trhu působí.
Převod přes internet a značka zásilkou
Bednárik na semináři představil také některé změny obsažené v chystané novele zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Patří mezi ně možnost vyřídit převod vozidla on-line nebo si nechat doručit registrační značku zásilkovou službou.
Novinkou má být rovněž takzvaný virtuální depozit registračních značek. Majitel by díky němu mohl přes internet dočasně odhlásit automobil z provozu a po tuto dobu za něj neplatit povinné ručení.
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