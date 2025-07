Wizz Air prchá z Abú Zabí. Akcie nízkonákladovky padají

Wizz Air po šesti letech opouští Abú Zabí. Maďarská nízkonákladová letecká společnost to oznámila na platformě X. Počínaje 1. zářím ruší všechny lety a opouští společný podnik s místním partnerem, kterým je státní fond Abu Dhabi Developmental Holding Company.

Společnost se hodlá více soustředit na své původní trhy ve střední a východní Evropě, ale také na aktivity v Británii, Itálii a Rakousku. Od tohoto kroku si slibuje větší stabilitu. Cílem je přesunout zdroje do regionů s vyšším potenciálem pro udržitelný růst a ziskovost.

Akcie letecké společnosti na londýnské burze dopoledne přidávaly téměř dvě procenta nad 10,50 libry za kus. Nadále tak zůstávají blízko mnohaletého minima, které činí zhruba 10,11 libry. Maximum za poslední rok mají na ceně kolem 22,86 libry. Začátkem roku 2021 akcie firmy stály i více než 55 liber.

Geopolitická nestabilita na Blízkém východě vedla k opakovanému uzavírání vzdušného prostoru v regionu, což zasáhlo poptávku, zatímco horké prostředí zhoršilo účinnost motorů a snížilo udržitelnost nízkonákladového modelu.

V uplynulém finančním roce aerolinkám klesl čistý zisk o 41,5 procenta na 213,9 milionu eur (4,5 miliardy korun). K propadu zisku přispěly hlavně problémy s motory Pratt & Whitney. Ty způsobily, že Wizz Air musel odstavit z provozu více než 40 letadel. Tyto problémy také vedly ratingovou agenturu Fitch ke snížení úvěrového ratingu aerolinek na známku BB+. Od začátku roku cenné papíry dopravce v důsledku ztratily více než 50 procent hodnoty.

