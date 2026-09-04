Lukáš Kovanda: Na krizi Volkswagenu mohou vydělat Češi i Slováci. Slovensko láká také čínské automobilky
Volkswagen prochází největší restrukturalizací ve své téměř devadesátileté historii. To, co je pro Německo stále zřetelnější průmyslovou pohromou, však může být příležitostí pro Česko a Slovensko. Jejich levnější a flexibilnější závody by mohly získat část výroby z Německa. Slovensko navíc láká významného čínského investora, který v zemi zvažuje výstavbu nové automobilky.
Volkswagen prochází největší restrukturalizací ve své téměř devadesátileté historii. To, co je pro Německo stále zřetelnější průmyslovou pohromou, ale nemusí být špatnou zprávou pro celou střední Evropu. Na ústupu německého automobilového gigantu mohou nakonec vydělat Češi i Slováci. Slovensko navíc může těžit z nástupu čínských automobilek.
Hovořit o „pádu Volkswagenu“ samozřejmě neznamená, že firma zanikne. Padá však dosavadní německý model automobilového průmyslu. Tedy představa, že lze dlouhodobě vyrábět automobily s mimořádně vysokými náklady, drahou pracovní silou a rozsáhlým sociálním zabezpečením zaměstnanců a vše zaplatit vysokými maržemi, zejména z prodejů v Číně.
Tato éra končí.
Německý model přestává fungovat
Volkswagen čelí souběhu několika tvrdých ran. V Číně jej vytlačují domácí výrobci, kteří se z někdejších žáků evropských automobilek stali jejich nejnebezpečnějšími konkurenty. Evropský automobilový trh zůstává slabý, tlak na investice do elektromobility je obrovský a koncernu škodí také americká obchodní politika. Výsledkem je příliš mnoho továren, příliš mnoho modelů a příliš vysoké náklady.
Volkswagen spouští rozsáhlou proměnu, která do konce desetiletí připraví o místo až 100 tisíc lidí. Nejistá zůstává také budoucnost čtyř německých továren. Škoda Auto, která je součástí koncernu, ale ujišťuje, že nový transformační plán nemá na její aktivity přímý dopad. Mladoboleslavská automobilka nicméně už dříve spustila vlastní úsporný program a do roku 2028 chce snížit počet nepřímých zaměstnanců o 15 procent.
Škoda Auto uklidňuje zaměstnance: Nás se plán Volkswagenu netýká
Zprávy z firem
Volkswagen spouští rozsáhlou proměnu, která do konce desetiletí připraví o místo až 100 tisíc lidí. Nejistá zůstává také budoucnost čtyř německých továren. Škoda Auto, která je součástí koncernu, ale ujišťuje, že nový transformační plán nemá na její aktivity přímý dopad. Mladoboleslavská automobilka nicméně už dříve spustila vlastní úsporný program a do roku 2028 chce snížit počet nepřímých zaměstnanců o 15 procent.
Volkswagen proto chystá další desetitisíce škrtů. Nad budoucností koncernových závodů v Emdenu, Zwickau, Hannoveru či Neckarsulmu visí otazník a automobilová skupina potřebuje v Evropě snížit výrobní kapacitu o více než půl milionu vozů ročně.
Část této výroby skutečně zmizí a některé modely skončí úplně. Volkswagen ale vyrábět nepřestane. Produkci, která přežije, musí někam umístit. A právě tady vzniká příležitost pro Česko a Slovensko.
Jestliže jsou jedním z hlavních problémů německých závodů jejich vysoké náklady, je logické, že při přidělování budoucích modelů budou stále větší roli hrát továrny, které dokážou vyrábět levněji, flexibilněji a zároveň ve vysoké kvalitě.
Přesně takové závody má Volkswagen jen několik set kilometrů východně od Německa.
Bratislava zvládá Volkswagen, Škodu, Audi i Porsche
Bratislavský závod je dnes jednou z nejpozoruhodnějších továren celého koncernu. Pod jednou střechou vyrábí vozy značek Volkswagen, Škoda, Audi i Porsche. Vznikají tam Volkswagen Touareg a Passat, Škoda Superb, Audi Q7 a Q8 nebo Porsche Cayenne. Bratislava navíc zvládá vedle automobilů se spalovacími a hybridními pohony také elektromobily.
Slovensko tedy už dávno není jen levnou montovnou. Je koncernovým centrem schopným vyrábět jedny z nejsložitějších a nejdražších automobilů celé skupiny.
Jediný český člen představenstva Škody Auto Martin Jahn se přesune do vedení značky Volkswagen. Od října bude ve Wolfsburgu odpovídat za prodej, marketing a poprodejní služby. V mladoboleslavské automobilce ho nahradí dosavadní šéfka Volkswagen Group Africa Martina Bieneová. Jahn je zároveň nominován do dozorčí rady Škody Auto.
Martin Jahn opouští vedení Škody. Ve Volkswagenu dostane na starost prodej a marketing
Leaders
Jediný český člen představenstva Škody Auto Martin Jahn se přesune do vedení značky Volkswagen. Od října bude ve Wolfsburgu odpovídat za prodej, marketing a poprodejní služby. V mladoboleslavské automobilce ho nahradí dosavadní šéfka Volkswagen Group Africa Martina Bieneová. Jahn je zároveň nominován do dozorčí rady Škody Auto.
Existuje navíc důležitý precedent. Volkswagen v minulosti přesunul právě do Bratislavy výrobu Passatu. Představa, že by při další konsolidaci německé produkce mohla část výroby znovu zamířit na Slovensko, proto není pouhou fantazií.
Silné karty drží také Česko
Velmi dobrou pozici má rovněž Česko. Mladá Boleslav se postupně stává jedním z důležitých elektromobilních uzlů celého Volkswagenu. Škoda zde na stejných výrobních linkách kombinuje spalovací automobily s elektromobily a současně výrazně rozšiřuje produkci bateriových systémů. Jejich kapacita dosahuje stovek tisíc kusů ročně a nejsou určeny pouze pro vozy Škoda, ale také pro další značky koncernu.
To je přesně typ výroby, který bude Volkswagen v příštích letech potřebovat: maximálně flexibilní továrna, v níž lze podle skutečné poptávky rychle měnit poměr spalovacích automobilů a elektromobilů.
Podobnou výhodu mají Kvasiny. Škoda už dnes přesouvá výrobu mezi Mladou Boleslaví a Kvasinami podle toho, kde potřebuje uvolnit kapacitu pro nové modely. Česká automobilka tak v rámci koncernu nabízí výrobní flexibilitu, kterou drahé a rigidnější německé závody stále obtížněji dohánějí.
Česko a Slovensko proto mohou patřit k vítězům německé automobilové krize.
Slovensko láká významného čínského investora
Slovensko má navíc ještě jednu kartu. Premiér Robert Fico oznámil jednání s významným čínským investorem, který má zájem vybudovat v zemi automobilový závod. Jméno automobilky zatím zveřejněno nebylo a investice není definitivně potvrzena. Už samotný zájem je však mimořádně výmluvný.
Slovensko se totiž může ocitnout v centru dvou přesně opačných pohybů.
Ze západu přicházejí Volkswagen a další evropské automobilky, které musejí snižovat náklady a část výroby přesouvat z drahého Německa do konkurenceschopnějších lokalit. Z východu přicházejí čínští výrobci, kteří naopak chtějí dostat svou produkci přímo na území Evropské unie.
Oba proudy se mohou potkat právě na Slovensku.
Pro čínské automobilky je země téměř ideální. Nemusejí zde budovat celý automobilový ekosystém od začátku. Mají k dispozici kvalifikované zaměstnance, rozsáhlou síť dodavatelů, vybudovanou logistiku a zkušenosti s produkcí vozů značek Volkswagen, Porsche, Audi, Kia, Stellantis či Jaguar Land Rover.
Slovensko se tak může stát jedním z hlavních předmostí čínského automobilového průmyslu v Evropské unii.
Nové továrny přinesou práci, ale také další závislost
Pro Česko i Slovensko by další automobilová výroba znamenala více než jen nová pracovní místa v továrnách. Každá velká automobilka kolem sebe živí rozsáhlou síť subdodavatelů, strojírenských firem, producentů elektroniky, plastových a kovových dílů, logistických společností, vývojových center či podnikových služeb.
Má to samozřejmě i druhou stránku. Slovensko je už dnes na automobilovém průmyslu mimořádně závislé a další továrny by tuto koncentraci ještě zvýšily. Pokud by Volkswagen dlouhodobě prohrával globální souboj s čínskými konkurenty, jeho problémy by nakonec zasáhly také české a slovenské závody.
Přesto je základní trend nepřehlédnutelný.
Německý automobilový průmysl už nebude automaticky vyrábět v Německu všechno, co tam vyráběl dosud. Při dalším rozdělování výrobních programů budou stále nekompromisněji rozhodovat produktivita, flexibilita a náklady.
A právě v tom mají Česko a Slovensko proti Německu jednu obrovskou výhodu.
Jsou levnější.