Veolia vytěsní menšinové akcionáře. Vyplatí jim 175 milionů
Veolia Energie International získá stoprocentní podíl ve společnosti Veolia Energie ČR. Valná hromada schválila vytěsnění menšinových akcionářů, kteří dosud drží 1,94 procenta akcií. Za jejich podíly má skupina vyplatit 175 milionů korun.
Společnost Veolia Energie International získá stoprocentní podíl ve své tuzemské dceřiné společnosti Veolia Energie ČR. Valná hromada v pondělí schválila nucený přechod všech zbývajících účastnických cenných papírů, čímž definitivně umožnila vytěsnění minoritních akcionářů. Řekla to mediální zástupkyně společnosti Veolia Energie ČR Petra Losertová.
Malí akcionáři dosud drží 1,94 procenta akcií. Za jejich 1,5 milionu akcií jim společnost vyplatí 175 milionů korun. Proces vytěsnění malých akcionářů navazuje na strategické kroky skupiny z loňského roku.
Za akcii dostanou 115 korun
„Znalecký posudek stanovil hodnotu jedné akcie na 110,20 koruny. Hlavní akcionář se však rozhodl vyplatit za každou akcii 115 korun. Výplata protiplnění minoritním akcionářům bude zahájena bez zbytečného odkladu po přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře,“ uvedla Losertová s tím, že posudek je veřejný.
Proces bude pokračovat zápisem přijatého usnesení do obchodního rejstříku. Do 30 dnů od tohoto zápisu přejde vlastnické právo k akciím na hlavního akcionáře a poté bude zahájena výplata protiplnění.
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Veolia navazuje na odkup podílu od ČEZ
Veolia Energie International v současnosti drží 98,06 procenta akcií společnosti. Po dokončení procesu bude vlastnit 100 procent akcií. Tento krok navazuje na loňské navýšení podílu po transakci se skupinou ČEZ. Od ČEZ odkoupila 15 procent akcií.
„Je součástí dlouhodobé strategie skupiny Veolia posilovat své postavení na českém energetickém trhu a podporovat přechod k lokálním dekarbonizovaným zdrojům energie,“ doplnila Losertová.
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Jak funguje squeeze-out
Vytěsnění minoritních akcionářů, takzvaný squeeze-out, je institut, který umožňuje majoritnímu vlastníkovi držícímu více než 90 procent základního kapitálu vykoupit akcie od ostatních vlastníků. Podle zákona je hlavní akcionář povinen vyplatit menšinovým vlastníkům přiměřené protiplnění. Jeho výše vychází z nezávislého znaleckého posudku schváleného valnou hromadou.
Jakmile valná hromada schválí vytěsnění a rozhodnutí je zapsáno do obchodního rejstříku, vlastnické právo k akciím přechází na majoritního vlastníka. Akcionářům následně zanikají akcie a vzniká jim nárok na výplatu peněžitého protiplnění. Vytěsnění minoritní akcionáři mají ze zákona právo podat návrh na přezkoumání přiměřenosti výše protiplnění soudem. Tyto spory mohou trvat i několik let.
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Dodává teplo a elektřinu v řadě krajů
Veolia Energie včetně dceřiných firem dodává teplo a elektřinu domácnostem, institucím a podnikům v Moravskoslezském, Olomouckém, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji a také v Praze. Na konci loňského roku měl podnik 1356 pracovníků, tedy o 11 více než na konci roku 2024.
Skupina Veolia Energie je součástí nadnárodního francouzského koncernu Veolia. Do skupiny patří kromě Veolie Energie ČR také Veolia Energie Praha, Veolia Energie Kolín, Veolia Energie Mariánské Lázně, Olterm & TD Olomouc nebo Veolia Průmyslové služby ČR.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.