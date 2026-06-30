Češi mají víc peněz, ale syslí si je. Ekonomika roste jen opatrně
Zpřesněná data Českého statistického úřadu (ČSÚ) potvrdila růst HDP v letošním prvním čtvrtletí o 2,2 procenta. Domácnostem rostly reálné příjmy, ale v útratách dál zůstávají opatrné. Míra úspor se drží na rekordních 20 procentech.
Česká ekonomika v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,2 procenta. Potvrdil to zpřesněný odhad Českého statistického úřadu. Mezičtvrtletně se hrubý domácí produkt zvýšil o 0,2 procenta.
Na první pohled jde o solidní výsledek. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím ale ekonomika zpomalila. V posledním čtvrtletí loňského roku rostla meziročně o 2,8 procenta. Tahounem růstu byla podle statistiků hlavně konečná spotřeba. Naopak negativně působily změna stavu zásob a saldo zahraničního obchodu.
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Příjmy rostou, spotřeba zůstává opatrná
ČSÚ zároveň zveřejnil podrobnější údaje o domácnostech a firmách. Domácnostem se v prvních třech měsících roku reálně dařilo lépe než před rokem.
„V prvním čtvrtletí se reálné příjmy domácností zvýšily meziročně o 3,2 procenta a spotřeba domácností na obyvatele o 2,9 procenta,“ uvedl Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.
Mezičtvrtletně ale spotřeba domácností stagnovala. Reálné příjmy vzrostly jen o 0,3 procenta. Jinými slovy: lidé mají víc peněz než před rokem, ale do výraznějšího utrácení se zatím nepouštějí.
Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl 53 132 korun. Proti předchozímu čtvrtletí byl vyšší o jedno procento, meziročně o 5,6 procenta.
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Češi drží peníze stranou
Výrazným rysem české ekonomiky zůstává vysoká míra úspor. Domácnosti si v prvním čtvrtletí odkládaly 20 procent příjmů. To je podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka blízko rekordním hodnotám.
„Aktuálně, s 20 procenty, jsme blízko rekordu, což znamená, že i když se lidem zvyšují disponibilní příjmy, stranou si odkládají téměř dvojnásobek ve srovnání s klidnými předpandemickými časy,“ uvedl Dufek.
Podle něj nejde jen o snahu vytvořit si rezervu na horší časy. Část domácností může spořit také kvůli budoucímu nákupu bytu nebo zajištění na stáří.
Zároveň ale upozorňuje, že vysoké úspory nejsou rozloženy rovnoměrně. „Dvacet procent z příjmu si stranou rozhodně nedávají všechny domácnosti,“ dodal ekonom. Podle průzkumů Banky Creditas si více než pětina domácností měsíčně neodloží ani tisíc korun a více než 40 procent domácností nemá úspory ve výši 100 tisíc korun.
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Firmy investují, zisky jim ale klesly
Na firemní straně se podle ČSÚ zvýšila investiční aktivita. Míra investic nefinančních podniků stoupla mezičtvrtletně o půl procentního bodu a meziročně o 1,5 bodu na 28,2 procenta.
Podle Dufka za tím stojí hlavně snaha firem udržet konkurenceschopnost, snižovat energetické náklady nebo modernizovat vozový park.
Ziskovost podniků se ale zhoršila. Míra zisku nefinančních firem v prvním čtvrtletí činila 42,5 procenta. Proti předchozímu čtvrtletí byla nižší o 1,3 procentního bodu, meziročně o 2,5 bodu. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků meziročně vzrostly o 8,7 procenta.
Nákupní boom se nekoná
Podrobná data tak ukazují ekonomiku, která roste, ale bez velké euforie. Domácnosti mají vyšší reálné příjmy, přesto dál šetří a utrácejí opatrně. Firmy investují, ale zároveň čelí vyšším mzdovým nákladům a nižší ziskovosti.
„Dřívější trendy na straně firem i domácností se nezměnily ani v prvním čtvrtletí letošního roku. Potvrzují snahu investovat i jistou opatrnost při utrácení, takže o nějakém nákupním boomu nemůže být řeč ani letos,“ shrnul Dufek.
Česká ekonomika tak zůstává v růstu, ale její tempo i struktura ukazují spíše na opatrné oživení než na začátek silné spotřebitelské vlny.
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Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.