Nákupní revoluce: Zásilkovna otevírá statisíce boxů i malým e-shopům
Zásilka otevře výdejní boxy i pro ostatní e-shopy. Zároveň zavádí natrvalo sobotní doručování v Praze, Brně a Ostravě. Během sezóny, tedy v posledních měsících roku 2026, bude doručovat v sobotu po celé České republice.
Zásilkovna umožní všem e-shopům od 1. července podávat zásilky přímo do Z-boxů, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Doprava e-shopům zlevní, protože samotné podání zásilky do Z-boxu je zdarma. Síť čítající přes 6 500 Z-boxů s více než 600 tisíci schránek se tak otevírá i tomu nejmenšímu obchodníkovi. Úspěšně dopadl také pilot sobotního doručení v Praze, Brně a Ostravě, Zásilkovna proto v těchto městech přechází z testovacího režimu do ostrého provozu. Firma to serveru newstream.cz oznámila v tiskové zprávě.
Dosud mohly přes Z-boxy odesílat zásilky fyzické osoby a několik firemních partnerů Zásilkovny. Nyní se boxy otevírají všem českým internetovým obchodníkům.
„Naše boxy jsme postavili, provozujeme je i řídíme sami a díky tomu můžeme garantovat kapacitu, kvalitu i dostupnost. Vůbec poprvé dnes chci říct, kolik schránek naše síť má: v Česku jsme se dostali jako jasný lídr trhu už přes číslo 600 tisíc. Proto nyní otevíráme boxy pro podání e-shopům – můžeme slíbit, že kapacita bude dostatečná i v sezóně, až ji obchodníci budou opravdu potřebovat,“ říká Erich Čomor, generální ředitel skupiny Packeta, kam patří i Zásilkovna.
Doprava e-shopům zlevní
Klíčová zpráva, kterou ocení hlavně menší obchodníci: samotné podání zásilky do Z-boxu je zdarma. Zásilkovna za tento krok neúčtuje žádný manipulační ani jiný dodatečný poplatek, e-shop hradí pouze standardní cenu přepravy podle svého tarifu. Pro malé e-shopy to znamená výrazně dostupnější logistiku.
„Velké e-shopy samozřejmě budou i nadále využívat především svozy přímo ze svých skladů. Smysl uvedené novinky ale míří jinam: k tisícům českých obchodníků, pro které je více než 6 500 podacích míst zásadní změnou dostupnosti pro odeslání jejich zboží. Kterýkoliv obchodník má od teď k dispozici více než 6 500 míst, kde může zásilku podat nonstop. A stejně tak si zákazník může svou zásilku 24 hodin denně vyzvednout,“ dodává Erich Čomor.
Otevření Z-boxů pro e-shopy vítá Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), podle které může novinka významně pomoci zejména menším internetovým obchodníkům.
„Pro malé a střední e-shopy je to velmi konkrétní a praktická pomoc. Menší obchodníci často nemají vlastní sklady, pravidelné svozy ani velké týmy, a proto je pro ně možnost podávat zásilky kdykoli během dne i noci velmi důležitá. Rozsáhlá síť Z-boxů jim dává větší flexibilitu, zjednodušuje každodenní provoz a pomáhá jim lépe obsloužit vlastní zákazníky. Nejde jen o technickou novinku, ale o rozšíření logistické infrastruktury, která byla dosud dostupnější hlavně větším hráčům. Důležité je také to, že jde o neutrální síť: Zásilkovna sama není e-shopem, internetovým obchodníkům nekonkuruje a poskytuje jim infrastrukturu pro doručení jejich vlastních zásilek,“ říká Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR.
Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR širší dostupnost logistické infrastruktury prospěje spotřebitelům, lokálním obchodníkům i české ekonomice „Český internetový obchod nestojí jen na velkých značkách, ale také na tisících menších a lokálních obchodníků. Každé zjednodušení logistiky, které jim umožní levněji a flexibilněji dostat zboží k zákazníkům, je dobrou zprávou pro spotřebitele i pro celý trh. Otevření husté sítě Z-boxů pro podání zásilek pomůže menším obchodníkům lépe obsloužit zákazníky v regionech, podpoří lokální podnikání a posílí českou ekonomiku,“ říká Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR.
Novinka se týká i Slovenska, takže slovenští obchodníci budou moci podávat své zásilky přes boxy úplně stejně jako čeští. Zásilkovna zároveň oznamuje, že po úspěšné pilotní fázi zavádí natrvalo sobotní doručování v Praze, Brně a Ostravě. Během sezóny, tedy v posledních měsících roku 2026, bude doručovat v sobotu po celé České republice.
„I to je zásadní zlom. Zboží v sobotu nedostanete jen z velkých skladů, ale i z toho nejmenšího e-shopu. Pilotní provoz sobotního doručení odstartovala Zásilkovna letos na jaře a zájem zákazníků i obchodníků potvrdil, že po víkendovém doručování je na trhu poptávka. Výraznou většinu zásilek doručených v sobotu do boxů si lidé vyzvedávají ještě ten den,“ popisuje Erich Čomor.
Vyšší ceny za pohonné hmoty se na fungování e-shopů promítají zatím především na dražší dopravě. Shodli se na tom prodejci a oslovení experti. E-shopy se tak nyní podle výkonného ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky zdražovat zboží a služby nechystají. Větší dopad by mohla mít podle odborníků válka na Blízkém východě, a tím i zvyšující se ceny pohonných hmot, na ty e-shopy, které prodávají zboží z Asie.
Zdražení paliv se u e-shopů promítá zatím hlavně u dopravy
Zprávy z firem
Vyšší ceny za pohonné hmoty se na fungování e-shopů promítají zatím především na dražší dopravě. Shodli se na tom prodejci a oslovení experti. E-shopy se tak nyní podle výkonného ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky zdražovat zboží a služby nechystají. Větší dopad by mohla mít podle odborníků válka na Blízkém východě, a tím i zvyšující se ceny pohonných hmot, na ty e-shopy, které prodávají zboží z Asie.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
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A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
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