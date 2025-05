Vedení Asociace českých stavebních spořitelen posílí Vašek z ČSOB a Truchliková z Modré pyramidy

Vedení Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) vstupuje do dalšího období s několika personálními změnami.

Předsedou AČSS zůstává Libor Vošický (Stavební spořitelna ČS), který asociaci vede dlouhodobě a zaměřuje se především na podporu dostupného a odpovědného bydlení. Post prvního místopředsedy nově zastává Martin Vašek, generální ředitel ČSOB Stavební spořitelny. Ten doposud působil jako člen Prezidia a nyní bude hrát významnější roli.

Libor Vošický: Penzijní fondy mohou změnit trh s nájemním bydlením Reality Penzijní fondy mohou pomoci zvýšit dostupnost bydlení svými investicemi do rezidenčních nemovitostí, i když půjde jen o pár miliard korun ročně. Neznamená to však, že se kvůli tomu zvednou ceny nemovitostí. Naopak by se měla změnit celá situace na trhu nájemního bydlení. Objeví se více institucionálních vlastníků a majitelé i nájemníci by měli mít garantované své jistoty, říká v rozhovoru k novele zákona o podpoře bydlení pro Newstream CLUB šéf Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický. Věra Tůmová Přečíst článek

„Stavební spoření má v českém prostředí velmi silnou tradici a velký potenciál i do budoucna. V rámci AČSS chceme společně hledat cesty, jak tento produkt dále rozvíjet, přiblížit ho mladší generaci a zároveň přispět ke zlepšení dostupnosti bydlení v Česku. V nové roli vnímám větší odpovědnost za směřování celého sektoru a těším se i na intenzivnější spolupráci napříč členskými institucemi,“ říká Martin Vašek.

Místopředsedou zůstává Pavel Čejka, generální ředitel Raiffeisen stavební spořitelny, který se dlouhodobě věnuje oblasti digitalizace produktů a procesů ve stavebním spoření.

Prezidium nově rozšiřuje Monika Truchliková, nová generální ředitelka Modré pyramidy stavební spořitelny. Stává se tak první ženou v aktuálním složení vedení AČSS. V rámci Prezidia nahrazuje Michaela Pupalu, dosavadního místopředsedu AČSS a bývalého generální ředitele Modré Pyramidy stavební spořitelny.

Asociace českých stavebních spořitelen aktivně spolupracuje s veřejnými institucemi a podílí se na debatě o podobě dlouhodobého financování bydlení v České republice.

video Mělo by stavební spoření smysl i bez státní podpory? Ano, shodují se experti Newstream TV Vládní koalice se pře o budoucnost příspěvku stavebního spoření. Ve hře je omezení i úplné zrušení státní podpory stavebního spoření, aby se ulevilo rozpočtu. Má to smysl? Sledujte debatu ekonomických expertů. nst Přečíst článek

Zájem o stavební spoření zase roste, Češi využívají možnost zvýhodněných úvěrů Reality Nižší státní podpora nebo atraktivita jiných spořicích či investičních produktů. To jsou největší výzvy, se kterými se stavební spořitelny musely popasovat. Podle Michala Nohy z Raiffeisen stavební spořitelny se to podařilo, to nejhorší už je za nimi a na trhu pořád mají své místo. „Naší úlohou je nejen plnit roli zajímavého spoření, ale také tady být pro občany, kteří si chtějí vylepšit své bydlení nebo šetřit na energiích,“ vysvětluje. Klára Sýkora (Sudová) Přečíst článek