V Hlavatého textilce Juta se loni propouštělo. Každý desátý přišel o práci

Textilka Juta podnikatele Jiřího Hlavatého musela loni přestát řadu katastrof. Drahá ropa i energie, propad poptávky na východních trzích i jinde a také požár trutnovského závodu se podepsaly na výsledcích hospodaření. Zisk společnosti se propadl o 200 milionů na 635 milionů korun. Managment řešil situaci propouštěním. O práci přišla desetina zaměstnanců.

Největší české textilní společnosti Juta ze Dvora Králové nad Labem loni klesl čistý zisk o 23 procent na 635 milionů korun z předloňských rekordních 828 milionů korun. Šlo o nejnižší zisk za poslední čtyři roky. Pokles zisku firma čeká i letos. Tržby podniku loni klesly o 16 procent na 7,57 miliardy korun. Počet zaměstnanců Juta snížila o desetinu na 1852 lidí. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou firma vložila do Sbírky listin. Juta, kterou vlastní podnikatel Jiří Hlavatý, vyrábí textilie a fólie pro stavebnictví, textilie pro zemědělství, umělé trávníky a další technický textil.

Důvodem snížení tržeb a zisku byly podle Hlavatého především pokles poptávky v Evropě a zdražení energií. Negativně se podle něj projevily levné dovozy zejména asijské a turecké konkurence těžící z levné ropy z Ruska. Z ropy vyráběný polypropylen a polyetylén je pro Jutu základní výrobní surovinou. Kvůli válce na Ukrajině a sankcím vůči Rusku Juta ztratila odbyt na Ukrajině, v Bělorusku a v Rusku v ročním objemu čtvrt miliardy korun. Jutě loni klesla hmotná výroba a také prodávala za nižší ceny.

V poklesu zisku se projevilo i to, že podnik loni proti roku 2022 již neměl zisky ze zajištění kurzu koruny vůči euru a britské libře. Finanční výsledek hospodaření tak loni firmě klesl na 176 milionů korun z předloňských 554 milionů korun.

Prioritu měly energetické úspory

Tržby Jutě loni klesly v ČR i ve vývozu. Export se snížil o 16 procent na 6,3 miliardy korun, což představovalo 83 procent odbytu. Juta exportuje do 65 zemí světa. Hlavním odbytištěm jsou země Evropské unie, kam Juta loni dodala zboží za 5,24 miliardy korun. Odbyt v Česku podniku loni klesl o 18 procent na 1,24 miliardy korun.

Investice Juta loni snížila na 355 milionů korun po předloňských 556 milionech korun. „Vzhledem k nutnosti konsolidace firmy bylo nutné omezit investice a ty směřovaly zejména do oblasti energetiky,“ uvedl Hlavatý. Juta například investovala do fotovoltaických elektráren na střechách závodů a do úpravy jezu vodní elektrárny v závodě v Úpici.

Průměrný počet zaměstnanců snížila o 212 na 1852. Například v závodě Bernartice u Trutnova propustila 51 lidí a 28 lidí odešlo ze závodu Úpice.

Průměrnou mzdu firma loni zvýšila o 12 procent na 42 214 korun. V celém Královéhradeckém kraji loni průměrná mzda vzrostla o 7,4 procenta na 40 471 korun.

Pro letošní rok Juta plánuje zvýšení tržeb asi o dvě procenta na 7,74 miliardy korun. U hrubého zisku čeká pokles na 673 milionů korun z loňských 835 milionů korun. Počet zaměstnanců plánuje na úrovni 1900 lidí. Investice by měly vzrůst na 400 milionů korun.

Za první čtyři měsíce letošního roku Juta zvýšila tržby o osm procent na 2,76 miliardy korun a vykázala hrubý zisk 252 milionů korun. Zaměstnanců měla 1859.

Juta má 17 závodů, z nichž osm je ve Dvoře Králové. Další závody má v Olomouci, Jaroměři, Úpici, Turnově, Bernarticích u Trutnova a ve Višňové u Frýdlantu v Čechách.

Závod v Turnově loni v říjnu výrazně poničil požár. Vznikl od technické závady vysokozdvižného vozíku. Po požáru zůstala škoda 160 milionů korun. Juta podle dřívějšího vyjádření Hlavatého počítá se zachováním výroby v areálu.

