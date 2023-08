V Česku přibývají kominíci. I kvůli drahým energiím se zvyšuje se počet jejich zakázek

Kominictví v Česku v poslední době opět nabývá na významu. Počet kominických živností se v posledních čtyřech letech do konce loňského roku zvýšil o více než desetinu na 3351. Navíc jim nyní výrazněji přibývají zakázky, lidé totiž kvůli dražším energiím stále častěji přecházejí k alternativnímu vytápění a zprovozňují tak dlouhodobě nevyužívané komíny, uvedl to prezident tuzemského Společenstvo kominíků ČR Jaroslav Schön.

„Počet zakázek se neustále zvyšuje, nejistota na trhu s palivem naše zákazníky nutí hledat alternativní zdroje vytápění a zprovozňují si dlouhodobě nepoužívané komíny," řekl k aktuální situaci v oboru Schön. Nejčastěji si podle něj klienti u kominíků žádají prohlídky a kontroly, případně i rekonstrukce delší dobu nepoužívaných komínů. Kromě toho společenstvo eviduje i nové trendy, které vyplývají z požadavků zákazníků. Jde zejména o čištění klimatizací a větrání, uvedl Schön.

I díky častějším kontrolám zřejmě loni klesl počet požárů zapříčiněných vadným komínem. Podle loňské ročenky Hasičské záchranné služby ČR bylo těchto případů loni 127, předloni jich hasiči napočítali 163 a v roce 2020 počet činil 346.

Další údaje o závadách vede i samotné společenství. Podle statistik z loňského roku, do nichž přispělo svými údaji 109 kominíků a revizních techniků spalinových cest, identifikovali při čištění, kontrolách a revizích 3797 závad spalinových cest na pevná paliva a 4305 závad spalinových cest na plynná paliva. Další jednotky závad byly zjištěny na jiné druhy paliv. Z toho bylo 1557 hlášení z oblasti požární a 6545 z oblasti provozní bezpečnosti spalinových cest, přičemž v téměř třetině případů šlo o problémy, které přímo ohrožovaly zdraví a životy osob únikem spalin. Dále kominíci odhalili rovněž 253 zadehtovaných komínů, které by podle společenstva mohly v budoucnu vést k požárům.

I přes stoupající počet kominických živností není jejich rozmístění v republice rovnoměrné. Nejvíce, a to 465, jich je ve Středočeském kraji. Naopak v Karlovarském kraji jich je přihlášeno 49. V Česku je v současné době osm odborných škol, které vyučují kominický obor. V uplynulém školním roce v nich bylo 109 studentů.