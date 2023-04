19 milionů prodaných konzolí, úspěch PlayStation 5 přihrál Sony rekordní zisk

Japonský elektrotechnický koncern Sony v uplynulém finančním roce zvýšil provozní zisk na rekordních téměř 1,21 bilionu jenů (190 miliard korun), zatímco tržby se zvýšily o 16 procent na 11,54 bilionu jenů. Firma těžila především z vysokého zájmu o herní konzoly PlayStation 5, kterých prodala 19,1 milionu. I to je rekord. Finanční rok 2022 skončil na konci března.

Vedle konzolí se dobře prodávala i hudba, k rekordnímu zisku přispěla i divize polovodičů. Management původně předpokládal, že provozní zisk se v uplynulém finančním roce sníží na 1,18 bilionu jenů, nakonec ale nepatrně překonal zisk 1,202 bilionu jenů z předchozího finančního roku a dostal se na rekordních 1,208 bilionu jenů, po zaokrouhlení uvedených 1,21 bilionu.

Co se čtvrtého čtvrtletí týče, provozní zisk meziročně klesl o sedm procent na 128,5 miliardy jenů. Tržby naopak o 35 procent vzrostly a dostaly se na 3,06 bilionu jenů.

Herní divize je pro Sony klíčová, k provoznímu zisku přispěla za celý rok částkou 250 miliard jenů. To je sice proti předchozímu roku pokles o 27 procent, firma to ale vykompenzovala vyššími zisky v jiných divizích.

Na současný finanční rok Sony předpovídá tržby kolem 11,5 bilionu jenů, což by bylo zhruba jako v uplynulém roce. U provozního zisku ale počítá přibližně s tříprocentním poklesem na 1,17 bilionu jenů.