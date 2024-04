Ukrajina začne vyrábět houfnice. V dubnu jich má být deset na podvozcích Tatra

Ukrajinské zbrojovky tento měsíc poprvé vyrobí deset ukrajinských samohybných houfnic Bohdana a v následujících měsících toto množství ještě vzroste, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, citovaný médii.

Houfnice Bohdana se podle dostupných informací montují na podvozky české automobilky Tatra.

Co vyrábí kopřivnická Tatra

"Podíl vlastní výroby neustále roste. Stát uzavírá s našimi podniky seriózní, dlouhodobé kontrakty, které poskytují předvídatelnost, možnost nabírat zaměstnance a získávat investice. Již tento měsíc náš průmysl poprvé vyrobí deset Bohdan a v květnu a později jich bude ještě více," uvedl prezident Ukrajiny. Agentura Unian připomněla, že loni v prosinci byly ukrajinské zbrojovky podle prezidentova tehdejší vyjádření poprvé schopny vyrobit šest těchto samohybných houfnic za měsíc.

Bohdana, vyráběná v západní ráži 155 milimetrů, byla poprvé nasazena do bojů o Hadí ostrov v roce 2022; tohoto strategicky umístěného ostrova se ruské síly zmocnily na počátku invaze ruských sil do sousední země, ale ukrajinské jednotky je později přinutily ostrov vyklidit. Bohdana byla oficiálně přijata do ukrajinské výzbroje loni, kdy se také objevila verze na čtyřnápravovém podvozku Tatra, dodal Unian. Její maximální dostřel při použití speciální munice je šedesát kilometrů.

