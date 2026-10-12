Turci přestavují vedení Smartwings. Přivádějí těžkou váhu světového letectví
Nový majitel Smartwings pokračuje ve změnách. Po výměně generálního a finančního ředitele přechází největší česká letecká společnost na nový systém řízení. Představenstvo a dozorčí radu nahrazuje tříčlenná správní rada, kterou vede bývalý předseda Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví Salvatore Sciacchitano.
Turecké Pegasus Airlines po převzetí ČSA a skupiny Smartwings za zhruba 3,8 miliardy korun mění strukturu řízení českého dopravce. Dosavadní představenstvo a dozorčí rada Smartwings skončily, jejich místo zaujala tříčlenná správní rada. Do jejího čela nastoupil Ital Salvatore Sciacchitano, který v letech 2020 až 2025 vedl Radu Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Změny vyplývají z obchodního rejstříku, na nové uspořádání upozornil server Zdopravy.cz.
Ve správní radě zasedlo i vedení Pegasusu
Místopředsedou správní rady se stal Mehmet Tevfik Nane, někdejší generální ředitel Pegasus Airlines, který od roku 2023 předsedá představenstvu tureckého dopravce. Třetí členkou je současná generální ředitelka Pegasusu Güliz Öztürková. Za Smartwings budou vždy jednat společně dva členové správní rady.
Turecké Pegasus Airlines dokončily převzetí Českých aerolinií a skupiny Smartwings za zhruba 3,8 miliardy korun. Smartwings budou dál létat pod svou značkou, nově vzniklá skupina má přes 175 letadel a objednávky na dalších 140.
Miliardová letecká transakce je hotová. Pegasus převzal ČSA i Smartwings
Zprávy z firem
Turecké Pegasus Airlines dokončily převzetí Českých aerolinií a skupiny Smartwings za zhruba 3,8 miliardy korun. Smartwings budou dál létat pod svou značkou, nově vzniklá skupina má přes 175 letadel a objednávky na dalších 140.
Sciacchitano přináší zkušenosti z několika mezinárodních leteckých institucí. Vedle působení v čele Rady ICAO, organizace OSN zaměřené na mezinárodní spolupráci v civilním letectví, pracoval také v italském úřadu pro civilní letectví ENAC. Itálii zastupoval ve správní radě Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) a osm let zastával funkci výkonného tajemníka Evropské konference civilního letectví (ECAC).
Nový majitel už vyměnil generálního i finančního ředitele
Změna systému řízení navazuje na personální výměny, které přišly po dokončení převzetí na začátku října. Generálním ředitelem Smartwings se stal Emre Pekesen, který vystřídal Romana Vika. Řízení financí převzala po Jiřím Juránovi Nur Karabacaková. Oba manažeři před příchodem do české společnosti působili v Pegasus Airlines. Smartwings jejich nástup oznámily na síti LinkedIn.
Turecké Pegasus Airlines začínají po převzetí Smartwings posílají do klíčových funkcí vlastní lidi. Končí generální ředitel Roman Vik i finanční ředitel Jiří Jurán. Jejich křesla obsadí manažeři z Pegasusu Emre Pekesen a Nur Karabacaková.
Turci mění vedení Smartwings. Po převzetí končí šéf Roman Vik
Zprávy z firem
Turecké Pegasus Airlines začínají po převzetí Smartwings posílají do klíčových funkcí vlastní lidi. Končí generální ředitel Roman Vik i finanční ředitel Jiří Jurán. Jejich křesla obsadí manažeři z Pegasusu Emre Pekesen a Nur Karabacaková.
Dohodu o koupi Smartwings a jejich akcionáře ČSA oznámil Pegasus loni v prosinci. Spojené skupiny mají dohromady více než 175 letadel a potvrzené objednávky na dalších 140 strojů. Smartwings, které na trhu působí 28 let a dříve létaly pod názvem Travel Service, jsou největší českou leteckou společností. Provozují linky do 80 destinací ve 20 zemích a vedle pravidelných spojů zajišťují také charterové a privátní lety.
Za Pegasusem stojí vlivná turecká rodina
Pegasus Airlines se sídlem v Istanbulu vznikly v roce 1990. Jejich síť dnes zahrnuje 161 destinací v 57 zemích, z toho 39 v Turecku a 122 v zahraničí. Na nízkonákladový obchodní model společnost přešla v roce 2005 po převzetí skupinou ESAS Holding.
ESAS vlastní rodina miliardáře Ševketa Sabanciho, který zemřel v roce 2021. Patří k nejmocnějším podnikatelským dynastiím v Turecku. Její firmy působí ve dvou desítkách zemí a mají přes 40 milionů zákazníků.
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