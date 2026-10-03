Turci mění vedení Smartwings. Po převzetí končí šéf Roman Vik
Turecké Pegasus Airlines začínají po převzetí Smartwings posílají do klíčových funkcí vlastní lidi. Končí generální ředitel Roman Vik i finanční ředitel Jiří Jurán. Jejich křesla obsadí manažeři z Pegasusu Emre Pekesen a Nur Karabacaková.
Do čela českých aerolinek nastoupil Emre Pekesen, který ve funkci generálního ředitele vystřídal Romana Vika. Změna nastala také na postu finančního ředitele. Jiřího Jurána nahradila Nur Karabacaková.
Oba noví manažeři přicházejí z Pegasus Airlines, které nedávno převzaly České aerolinie včetně skupiny Smartwings. Za transakci turecký dopravce zaplatil zhruba 3,8 miliardy korun. Smartwings o změnách ve vedení informovaly na síti LinkedIn, upozornil na ně server Zdopravy.cz.
Nový šéf přišel z Pegasusu
Pekesen nastoupil do Pegasus Airlines už v roce 2010 jako obchodní ředitel. Později se stal skupinovým ředitelem prodeje a plánování sítě.
Také Karabacaková má za sebou několikaleté působení u tureckého dopravce. V roce 2018 se stala manažerkou pro vztahy s investory, následně vedla skupinu pro rozpočet a kontrolu nákladů.
„Děkujeme oběma za jejich cenný přínos společnosti Pegasus v uplynulých letech a přejeme jim mnoho úspěchů v jejich nových rolích ve společnosti Smartwings,“ uvedly Smartwings.
Turecké Pegasus Airlines dokončily převzetí Českých aerolinií a skupiny Smartwings za zhruba 3,8 miliardy korun. Smartwings budou dál létat pod svou značkou, nově vzniklá skupina má přes 175 letadel a objednávky na dalších 140.
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Zprávy z firem
Turecké Pegasus Airlines dokončily převzetí Českých aerolinií a skupiny Smartwings za zhruba 3,8 miliardy korun. Smartwings budou dál létat pod svou značkou, nově vzniklá skupina má přes 175 letadel a objednávky na dalších 140.
Smartwings si značku ponechají
Pegasus Airlines dříve oznámily, že ČSA přebírají včetně jejich dceřiných společností a souvisejících pohledávek. Po dokončení akvizice má spojená skupina více než 175 letadel a potvrzené objednávky na dalších 140 strojů.
Samotná značka Smartwings má navzdory změně vlastníka pokračovat. „Smartwings bude i nadále působit pod svou zavedenou značkou, přičemž si zachová své každodenní provozní činnosti, vztahy se zákazníky i poskytování služeb,“ uvedla mluvčí společnosti Vladimíra Dufková.
Spoluzakladatel Smartwings Jiří Šimáně označil Pegasus Airlines za partnera, který může podpořit další růst firmy. Podobně transakci hodnotí generální ředitelka tureckých aerolinek Güliz Öztürková. „Společně můžeme dále růst a nabídnout našim cestujícím více možností, než bychom dokázali každý samostatně,“ uvedla.
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Největší české aerolinky pod tureckou kontrolou
Smartwings působí na trhu 28 let, původně pod názvem Travel Service, a jsou největší českou leteckou společností. Provozují pravidelné linky do 80 destinací ve 20 zemích a vedle nich také charterové a privátní lety. Stoprocentním vlastníkem Smartwings jsou ČSA.
Pegasus Airlines sídlí v Istanbulu a vznikly v roce 1990. Jejich síť zahrnuje 161 destinací v 57 zemích. Od roku 2005 fungují jako nízkonákladový dopravce.
Za společností stojí ESAS Holding vlastněný rodinou zesnulého tureckého miliardáře Şevketa Sabancıho, která patří k významným tureckým podnikatelským dynastiím. Její společnosti působí ve dvou desítkách zemí a mají přes 40 milionů zákazníků.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.