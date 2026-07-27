Trumpova cla srazila Shein do ztráty. Prodejce levné módy zvažuje zdražení
Internetový prodejce levné módy Shein se po zrušení americké celní výjimky pro levné zásilky propadl do ztráty. Firma přišla o část tržeb ve Spojených státech a nyní zvažuje zvýšení cen. Výsledky zveřejnila během příprav na vstup na hongkongskou burzu.
Singapurská společnost Shein uzavřela první čtvrtletí svého fiskálního roku se ztrátou 99 milionů dolarů, v přepočtu zhruba 2,1 miliardy korun. Ve stejném období předchozího roku přitom vykázala čistý zisk 395 milionů dolarů.
Za zhoršením výsledků stojí především slabší prodeje ve Spojených státech. Americký prezident Donald Trump totiž zrušil celní výjimku pro levné zásilky, na níž byl obchodní model Sheinu do značné míry postavený.
Americké tržby klesly o více než 14 procent
Tržby Sheinu ve Spojených státech se od dubna do června meziročně snížily o 14,3 procenta na 2,04 miliardy dolarů. Americký trh se na celkových příjmech společnosti podílel 22,5 procenta.
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Švédský oděvní gigant H&M se snaží přesvědčit investory, že se mu podařilo stabilizovat podnikání a vytvořit základ pro budoucí růst. Jak uvádí agentura Bloomberg, generální ředitel Daniel Ervér čelí především problému důvěryhodnosti, který se táhne už několik let. Před osmi lety firma po výrazném poklesu tržeb ujistila investory, že se situace zlepší, to se však nestalo. Krátce po tehdejším setkání s akcionáři oznámila další nepříznivé zprávy, včetně přibližně čtyř miliard dolarů v neprodaném oblečení a výrazného propadu provozního zisku.
Shein v reakci na vyšší cla a daně zvažuje několik možností, jak rostoucí náklady vyrovnat. Jednou z nich je zvýšení cen pro americké zákazníky.
Trumpova administrativa ukončila globální celní výjimku pro levné zásilky loni 29. srpna. Takzvané pravidlo de minimis umožňovalo dovážet do USA zboží v hodnotě do 800 dolarů bez placení cla. Výjimku ve velkém využívaly internetové platformy Shein a Temu.
Podle Bílého domu byl systém zneužíván k obcházení celních pravidel i pašování nelegálních látek včetně syntetických opioidů.
Výsledky zatížila také účetní ztráta
Do čtvrtletního hospodaření Sheinu se promítla také účetní ztráta 328 milionů dolarů. Souvisela se změnou způsobu, jakým firma účtuje o speciálních investorských akciích. Ty lze později převést na kmenové akcie a jejich hodnota se může před vstupem společnosti na burzu měnit.
Firma současně upozornila, že její podnikání nepříznivě zasáhla válka v Íránu. Konflikt podle ní oslabil poptávku, zvýšil náklady a způsobil zpoždění dodávek na některých trzích.
Zákazníků přibývá, růst tržeb ale zpomalil
Shein měl ve fiskálním roce, který skončil v březnu 2026, celkem 281 milionů aktivních zákazníků. Meziročně jejich počet vzrostl o 16 procent a zákazníci dohromady vytvořili více než miliardu objednávek.
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Zprávy z firem
Nový ředitel Ikey, Polák Jakub Jankowski, bude bojovat s poklesem zisku i tržeb. Půjde s menšími obchody do menších měst.
Čistý zisk společnosti za celý rok přesto klesl o 38,7 procenta na 2,06 miliardy dolarů. Tržby se zvýšily o osm procent na 41,85 miliardy dolarů. Tempo růstu tak výrazně zpomalilo – v roce 2024 příjmy stouply o 20,7 procenta.
Po neúspěchu v New Yorku a Londýně míří do Hongkongu
Výsledky firma zveřejnila během příprav na vstup na hongkongskou burzu. Čínská komise pro regulaci cenných papírů udělila Sheinu na začátku července souhlas s prodejem akcií. Nabídka by se měla uskutečnit v následujících měsících.
Podrobnosti o počtu nabízených akcií, jejich ceně ani přesném harmonogramu společnost zatím nezveřejnila. Podle zdrojů agentury Reuters by se hodnota Sheinu mohla pohybovat mezi 40 a 50 miliardami dolarů. Předchozí pokusy firmy vstoupit na burzy v New Yorku a Londýně neuspěly.
Shein vznikl v roce 2012 v Číně, nyní však sídlí v Singapuru. Globálního úspěchu dosáhl díky velmi levnému oblečení, široké nabídce a agresivnímu marketingu.
Na levné zásilky přitvrdila také Evropa
Obchodní model Sheinu čelí většímu tlaku také v Evropské unii. Ta v červenci zavedla poplatek tři eura za levné zásilky z internetových obchodů dovážené ze zemí mimo evropský blok.
Brusel si od opatření slibuje omezení nekalé konkurence, kterou podle něj představuje především příliv levného zboží z Číny. Evropa je přitom pro Shein klíčovým trhem a vytváří přibližně třetinu jeho celkových tržeb.
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