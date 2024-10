Připravte si až půl milionu. Blíží se finálová série baseballové Major League

Je to již 43 let, co se ve Světové sérii střetly nejproslulejší týmy Major League Baseball. A desítky let čekání v Los Angeles a New Yorku vyhnaly ceny vstupenek do rekordních výšin.

Průměrná cena vstupenek na sérii zápasů mezi Yankees a Dodgers , která začíná v pátek v Los Angeles, se od loňska více než zdvojnásobila na 1 700 dolarů, uvádí vstupenkový web TickPick. To je dražší než předchozí maximum v roce 2016, kdy se tým Chicago Cubs poprvé objevil od roku 1945 ve Světové sérii.

Yankees a Dodgers představují dvě největší americká města a hrají v nich dvě největší hvězdy baseballu — Aaron Judge a Shohei Ohtani. Sledování televizních pořadů se zvýšilo, když se týmy probojovaly do play-off, a zápas Světové série vyvolává rozruch v době, kdy se baseball Major League často snaží proniknout do nejvyšších příček zájmu veřejnosti.

Nejlevnější místa pro hru v Los Angeles jsou za 975 dolarů. A v New Yorku jsou vstupenky ještě dražší. Poptávka po zápasech v Bronxu je podle asi o 40 procent vyšší než v Los Angeles. webové stránky vstupenek.

Na třetí zápas na Yankee Stadium jsou vstupenky nejdražší v historii World Series, s průměrnou cenou téměř dva tisíce dolarů. Lístky na stání se mezitím podle TickPick prodávají za téměř 1 500 dolarů. Chcete sedět za domácí metou nebo nad zemljankou Yankees? To bude stát více než dvacet tisíc dolarů, podle výpisů vstupenek na StubHubu, uvádí agentura Bloomberg.

Série zápasů bude 12. setkání Yankees a Dodgers ve Světové sérii a první od roku 1981, což znovu rozdmýchá nelítostné soupeření patrné, zvláště předtím, než se Dodgers po sezóně 1957 přesunuli z Brooklynu do Kalifornie.

Základní ceny vstupenek na zápasy v Bronxu jsou zhruba na stejné úrovni, nebo v některých případech vyšší, než kolik bude stát návštěva nadcházejícího koncertu Taylor Swift v New Orleans.

