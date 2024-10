Thyssenkruppu fúze s firmou Tata neprošla, teď to zkouší s Křetínským

Německý průmyslový konglomerát Thyssenkrupp neuspěl v boji proti pět let starému rozhodnutí Evropské komise (EK) zablokovat spojení jeho ocelářských aktivit s aktivitami indické firmy Tata Steel v Evropě. Soudní dvůr Evropské unie se dnes postavil na stranu EK a zamítl odvolání Thyssenkruppu.

Thyssenkrupp následně uvedl, že se teď dál soustředí na vytvoření společného ocelářského podniku s českým podnikatelem Danielem Křetínským, ve kterém by každá strana vlastnila 50 procent.

Evropská komise odmítla schválit navrhované spojení evropských ocelářských aktivit společností Thyssenkrupp a Tata Steel v červnu 2019. Spojením aktivit měl vzniknout druhý největší výrobce oceli v Evropě, uvedla agentura Reuters. Komise se však obávala, že spojení by mohlo narušit hospodářskou soutěž a vést k růstu cen.

Thyssenkrupp od té doby uskutečnil několik pokusů o prodej svých ocelářských aktivit, nebo jejich spojení s aktivitami jiných podniků. Letos v jeho ocelářské divizi s názvem Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) koupila pětinový podíl Křetínského investiční skupina EP Corporate Group (EPCG).

Společnost EPCG se na převzetí pětinového podílu v divizi TKSE dohodla letos v dubnu. Firmy Thyssenkrupp a EPCG tehdy uvedly, že očekávají dokončení transakce ještě v letošním roce. Dodaly, že jednají o tom, že EPCG by v budoucnosti koupila dalších 30 procent ocelářské divize Thyssenkruppu. Vznikl by tak společný podnik, ve kterém by každá ze stran měla poloviční podíl.

