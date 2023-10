Téměř desetinu nových podnikatelů v Česku tvoří Ukrajinci, ukázala analýza

Z 55 tisíc lidí, kteří v Česku za první tři čtvrtletí začali podnikat, jich devět procent, tedy 4904, má ukrajinskou národnost. Před začátkem války Ukrajinci tvořili jedno až dvě procenta začínajících podnikatelů, uvádí analýza společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

Reklama

„Podle aktuálních informací je v Česku zhruba o 360 tisíc více Ukrajinců než před válkou, takže je logické, že se mnoho z nich rozhodne vstoupit do podnikání. Letos zatím ke konci třetího čtvrtletí začalo podnikat 4904 Ukrajinců, tedy zhruba 545 za měsíc. Předpokládám proto, že letošek překoná minulý rok, kdy zde začínalo podnikat průměrně 476 Ukrajinců měsíčně, za celý rok celkem 5709,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Fico začal úřadovat. Chce omezit financování Ukrajiny. A tlačí na EU Politika Nová slovenská vláda Ukrajinu vojensky nepodpoří. A finanční podporu podmiňuje zárukami, že evropské peníze, včetně těch slovenských, nebudou zpronevěřeny. Na Facebooku to oznámil nový slovenský premiér Robert Fico. Předseda slovenské sněmovny Peter Pellegrini očekává, že zastavení vojenské pomoci Ukrajině ze strany nové vlády v Bratislavě se nedotkne komerčních zakázek. ČTK Přečíst článek

Nejvíce Ukrajinců začalo od začátku roku ke konci září podnikat v Praze, konkrétně 1733. Tento počet tvořil 19 procent ze všech začínajících podnikatelů v této lokalitě a 35 procent ze všech začínajících ukrajinských podnikatelů. Celkem 625 Ukrajinců začalo podnikat v Ústeckém a 432 v Jihomoravském kraji. Rozdělení nových podnikatelů ukrajinské národnosti je rovnoměrnější než v minulosti. Výrazně se snížil podíl Prahy a z části i Ústeckého kraje a naopak se zvýšil podíl Zlínského a Olomouckého kraje.

Vede stavebnictví

V rámci odvětví je již dlouhodobě mezi Ukrajinci na prvních příčkách stavebnictví. Letos od ledna do konce září začalo ve stavebnictví podnikat 1919 Ukrajinců, kteří tvořili čtvrtinový podíl nových podnikatelů v tomto odvětví. Z celkového počtu nových podnikatelů ukrajinské národnosti jich 39 procent začalo podnikat právě ve stavebnictví. „Stavebnictví je dlouhodobě odvětví, ve kterém Ukrajinci nacházejí uplatnění. Jde o jedno z několika odvětví, která nevyžadují dokonalou znalost místního jazyka, takže je možné v něm začít podnikat hned po příjezdu do cizí země,“ dodala Kameníčková.

Proč Fico nenávidí Ukrajinu? Roli mělo sehrát ponížení od Tymošenkové, uvedl server Politico Politika Pravděpodobný budoucí slovenský premiér Robert Fico během předvolební kampaně varoval, že jako nový vůdce země už nepošle Ukrajině „ani jeden náboj“ na pomoc proti ruské agresi. Tento dramatický posun od výrazně proukrajinského postoje odcházející vlády je zčásti založený na historických sympatiích Slovenska k Rusku. Jak ale napsal server Politico, existuje i velmi osobní důvod, proč Fico nemá Ukrajinu rád. ČTK Přečíst článek

Ještě větší podíl, 29 procent, na nových podnikatelích tvořili letos Ukrajinci v odvětví vodního hospodářství, kde ale běžně začíná podnikat poměrně málo lidí, takže i nižší počty mohou procentuální podíl výrazně navýšit. Celkem v tomto oboru letos začalo podnikat 124 lidí, 36 z nich má ukrajinskou národnost.

Zhruba třetinu (35 procent) začínajících ukrajinských podnikatelů v Česku tvoří lidé ve věku 18 až 30 let, další třetinu (36 procent) věková skupina 31 až 40 let. Pouze jedno procento jsou lidé ve věku 61 let a starší. Celkově v ČR tvoří polovinu všech začínajících podnikatelů lidé ve věku 18 až 30 let.