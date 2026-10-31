Lukáš Kovanda: Strnad rozvířil boj o impérium Ray-Ban. Dědic se brání, akcie rostou
Nabídka za zhruba 730 miliard korun, odpor části italských dědiců a příznivá reakce burzy. Český miliardář Michal Strnad svým zájmem o holding Delfin přidal další impuls k růstu akcií výrobce brýlí Ray-Ban, který právě uzavřel nejlepší měsíc ve své historii. Ve hře jsou přitom nejen světoznámé brýle, ale také podíly v předních italských bankách a pojišťovně Generali.
Akcie francouzsko-italské společnosti EssilorLuxottica, která vyrábí například brýle Ray-Ban, zakončily říjen nejlepším měsíčním výsledkem od svého vzniku v roce 2018. K závěrečnému růstu přispěla i zpráva o nabídce českého miliardáře Michala Strnada na převzetí holdingu Delfin, největšího akcionáře společnosti. Zatímco část italských dědiců v nabídce vidí ohrožení národního průmyslového dědictví, burzovní investoři ji přijali příznivě.
V pátek akcie EssilorLuxotticy na pařížské burze posílily o 3,42 procenta na 184,30 eura. Tržní hodnota společnosti se tak během jediného obchodního dne zvýšila zhruba o 2,8 miliardy eur, tedy o bezmála 70 miliard korun. Výrazně ožilo také obchodování: majitele změnilo více než 1,08 milionu akcií, více než dvojnásobek čtvrtečního počtu.
Rekordní říjen, ale letošní ztráty trvají
Strnadova nabídka ve výši 30 miliard eur, přibližně 730 miliard korun, přišla v době, kdy se akcie výrobce brýlí již zotavovaly. Za celý říjen si připsaly přibližně 26 procent. To představuje nejlepší měsíční výsledek od spojení francouzského Essiloru a italské Luxotticy v roce 2018. Ani tak výrazný vzestup však nedokázal vymazat předchozí propad: od začátku roku akcie stále ztrácejí kolem 32 procent.
Streetwearová značka oděvů Supreme po čtyřech letech znovu mění majitele. Za 1,5 miliardy dolarů (34,7 miliardy korun) ji koupí výrobce luxusních brýlí EssilorLuxottica. Dá za ni o 600 milionů dolarů méně, než za kolik ji v roce 2020 kupovala americká firma VF, která vlastní mimo jiné značky Vans nebo North Face.
Výrobce brýlí Ray Ban koupí od Vans značku Supreme. A se slevou
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Streetwearová značka oděvů Supreme po čtyřech letech znovu mění majitele. Za 1,5 miliardy dolarů (34,7 miliardy korun) ji koupí výrobce luxusních brýlí EssilorLuxottica. Dá za ni o 600 milionů dolarů méně, než za kolik ji v roce 2020 kupovala americká firma VF, která vlastní mimo jiné značky Vans nebo North Face.
Za říjnovým růstem stojí především zlepšení hospodářských vyhlídek společnosti. Její tržby ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostly o devět procent na téměř 7,5 miliardy eur. Investory povzbudily výsledky tradičního brýlového byznysu, které zmírnily obavy z dopadů vysokých investic do chytrých brýlí na ziskovost.
Příznivěji začali akcie hodnotit také analytici. Deutsche Bank již 22. října zvýšila investiční doporučení na nákup. Ocenění EssilorLuxotticy se totiž přiblížilo dlouhodobému průměru a odpovídalo přibližně 23násobku očekávaného zisku. Strnadova nabídka tak dodala další impuls k oživení, jehož základy vznikly ještě před jejím zveřejněním.
Za 30 miliard eur vliv daleko za hranicemi brýlí
Význam případného převzetí Delfinu sahá podstatně dál než k výrobci brýlí Ray-Ban. Holding drží přibližně 32,4 procenta EssilorLuxotticy, vedle toho vlastní významné podíly v italské pojišťovně Generali a bankách UniCredit a Monte dei Paschi di Siena. Strnad by tak získal vliv na několik významných evropských podniků napříč průmyslem, bankovnictvím a pojišťovnictvím.
Český zbrojařský miliardář Michal Strnad si vyhlédl kořist daleko za hranicemi obranného průmyslu. Za italský rodinný holding Delfin, který drží klíčový podíl ve výrobci ikonických brýlí Ray-Ban a investuje také do významných evropských bank a pojišťoven, nabízí přibližně 730 miliard korun. Podle Bloombergu jde o nabídku se třicetiprocentní slevou proti hodnotě aktiv holdingu. Jenže italská rodina se svého impéria vzdát nechce.
Strnad chce koupit výrobce brýlí Ray-Ban. Dědicové: Rodinné stříbro nedáme
Zprávy z firem
Český zbrojařský miliardář Michal Strnad si vyhlédl kořist daleko za hranicemi obranného průmyslu. Za italský rodinný holding Delfin, který drží klíčový podíl ve výrobci ikonických brýlí Ray-Ban a investuje také do významných evropských bank a pojišťoven, nabízí přibližně 730 miliard korun. Podle Bloombergu jde o nabídku se třicetiprocentní slevou proti hodnotě aktiv holdingu. Jenže italská rodina se svého impéria vzdát nechce.
Souhrnná burzovní hodnota účastí Delfinu dosahuje přibližně 43 miliard eur. Nabídka ve výši 30 miliard eur je tedy zhruba o 30 procent nižší než hodnota těchto podílů. Takový diskont není při oceňování holdingů neobvyklý, přesto otevírá otázku, zda se českému podnikateli nenaskýtá příležitost získat rozsáhlý majetek za relativně výhodnou cenu. Případné převzetí by ovšem podléhalo složitým právním a regulatorním podmínkám.
Dědic hájí italské dědictví, Strnad slibuje respekt ke kořenům
Proti nabídce se ostře vymezil Leonardo Maria Del Vecchio, jeden z osmi dědiců zakladatele Luxotticy. Zdůrazňuje, že celoživotní dílo jeho otce musí zůstat italským národním dědictvím. Jeho postoj ukazuje napětí mezi možností podíly zpeněžit a snahou části vlastníků zachovat nad rodinným majetkem italskou kontrolu.
Strnad v pátek naopak zdůraznil, že Itálie je pro jeho dlouhodobé investice klíčovou zemí. Hodlá podle svých slov podporovat evropský průmysl a současně zachovat identitu a historické kořeny jednotlivých podniků. Konkrétní nabídku však veřejně nekomentoval. Na italském trhu přitom není nováčkem: již letos v létě získal přibližně čtrnáctiprocentní podíl ve výrobci pneumatik Pirelli.
Průmyslová a obranná skupina CSG miliardáře Michala Strnada vstupuje výrazněji do kosmického průmyslu. V kanadské MDA Space získala 9,5procentní podíl a stala se jejím aktuálně největším akcionářem. Vedle kapitálové investice chce rozvíjet i společné projekty a sestavila vlastní tým expertů na kosmické technologie.
Strnadova CSG míří do vesmíru. Stala se největším akcionářem MDA Space
Zprávy z firem
Průmyslová a obranná skupina CSG miliardáře Michala Strnada vstupuje výrazněji do kosmického průmyslu. V kanadské MDA Space získala 9,5procentní podíl a stala se jejím aktuálně největším akcionářem. Vedle kapitálové investice chce rozvíjet i společné projekty a sestavila vlastní tým expertů na kosmické technologie.
Příznivá reakce burzy ještě neznamená, že Strnad Delfin skutečně převezme. Nezaručuje ani pokračování růstu akcií EssilorLuxotticy. Nabídka však ukazuje rozsah jeho ambicí: vedle průmyslových podniků se český miliardář uchází také o vliv ve významných institucích evropského finančního systému.