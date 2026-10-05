Největší rezidenční dřevostavba v Česku má hotovou hrubou stavbu. Většina bytů je už prodaná
Největší bytová dřevostavba v Česku má hotovou hrubou stavbu. Projekt Dřevák od Skansky ukazuje výhody i limity výstavby ze dřeva a většina jeho 76 bytů už našla kupce.
Počet vícepodlažních bytových domů ze dřeva v Česku by se dal spočítat na prstech jedné ruky. To by se mohlo změnit. Developer Skanska si v praxi ověřil výhody výstavby z tohoto obnovitelného materiálu na projektu Dřevák.
Ten je se 76 byty největší bytovou dřevostavbou v tuzemsku. Čtyřpatrová budova je součástí rezidenčního komplexu D.O.K. Radlice s celkem 177 byty. A zatímco Dřevák kombinuje monolitický suterén a nadzemní podlaží z křížem lepeného dřeva (takzvané CLT panely), na sousedních bytových domech Onyx a Krystal probíhá výstavba tradiční železobetonovou technologií.
Souběžná realizace ukázala, že výstavba nadzemních podlaží trvala u Dřeváku i u monolitických objektů stejně dlouho – zhruba měsíc na jedno patro. Zásadní rozdíl se ale projevil v organizaci práce a nárocích na lidské zdroje přímo na staveništi.
Dřevo na jeden rodinný dům přiroste podle zástupců oboru v českých lesích zhruba za dvě minuty. Tuzemští výrobci chtějí místo kulatiny vyvážet hotové stavební konstrukce a získávat více zakázek na bytové domy, školy či nemocnice. Proč se tedy ze dřeva nestaví víc? V debatě Newstream Leaders Byznys Talks zaznělo, že vedle technologií rozhodují zkušenosti projektantů, přístup veřejných zadavatelů, ekonomika developmentu i délka povolování.
Dřeva máme dost. Na rodinný dům přiroste v českých lesích za dvě minuty
Reality
Dřevo na jeden rodinný dům přiroste podle zástupců oboru v českých lesích zhruba za dvě minuty. Tuzemští výrobci chtějí místo kulatiny vyvážet hotové stavební konstrukce a získávat více zakázek na bytové domy, školy či nemocnice. Proč se tedy ze dřeva nestaví víc? V debatě Newstream Leaders Byznys Talks zaznělo, že vedle technologií rozhodují zkušenosti projektantů, přístup veřejných zadavatelů, ekonomika developmentu i délka povolování.
Precizní montáž dřevostavby
„Většina konstrukčních prvků vznikla s milimetrovou přesností ve výrobních závodech, takže nám na samotnou montáž nosné konstrukce stačil zhruba o 30 procent menší tým lidí než u klasického železobetonu,“ uvedl Pavel Tomek, projektový manažer společnosti Skanska Residential. „Staveniště je díky tomu klidnější, čistší a práce je z pohledu bezpečnosti i ochrany zdraví lépe koordinovatelná.“
Stěnové a stropní CLT panely do Dřeváku dodal výrobní závod společnosti Stora Enso na Vysočině. Dřevěná rámová fasáda od firmy Taros Nova dorazila na stavbu z 80 procent s již osazenými okny z výroby, což ušetřilo desítky navazujících dílčích montáží přímo na lešení za proměnlivého počasí.
„Každý prostup, spoj i detail jsme museli vyřešit v digitálním 3D modelu ještě před tím, než ve výrobní hale vytvořili první panel,“ popsal Michal Georgián, projektový manažer ve společnosti Skanska. „Na stavbě pak šlo o čistý a suchý proces bez tisíců litrů technologické vody, která se běžně vnáší do betonových konstrukcí. To nám ušetří čas v navazujících etapách dokončování interiérů a minimalizuje riziko skrytých stavebních vad.“
Stora Enso dodala na stavbu Dřeváku 36 nákladních vozů – celkem 1 700 metrů krychlových CLT panelů vyrobených ze dřeva z českých lesů. „V porovnání s betonem znamenala lehkost dřevěných konstrukcí až pětinásobně menší dopravní zatížení pro městskou část a okolí stavby,“ podotkl Tomáš Hýrek, business development manažer Stora Enso.
Masivní dřevostavba má přinést úspory i z hlediska dopadu na životní prostředí. Použití dřeva v bytovém domě Dřevák má uspořit zhruba 550 tun CO2 a snížit potenciál globálního oteplování konstrukčního systému o 48 procent oproti železobetonové variantě. Uspořit by měli také obyvatelé domu. V provozu počítá se solárními panely, centrální rekuperací, recyklací šedé vody pro splachování toalet i akumulací dešťové vody ze zelených střech pro zlepšení lokálního mikroklimatu. Celý rezidenční komplex D.O.K. Radlice od studia Jakub Cigler Architekti by měl být dokončen ve druhém čtvrtletí příštího roku.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
První vlaštovky
„Dřevostavby bytových domů se zatím na pražském trhu objevují ojediněle a slouží spíš k testování trhu,“ řekl Pavel Velebil z realitní kanceláře Tide Reality. Do prvních projektů se pustily dvě zahraniční firmy, které v mateřských zemích už mají obdobné projekty za sebou.
Vedle Skansky to je rakouská UBM, která před dvěma lety v Praze dokončila vůbec první čtyřpatrovou dřevostavbu. Součástí projektu Timber Praha jsou čtyři domy s celkem 62 byty.
„Zatímco byty UBM se prodávaly výrazně pomaleji, v případě Dřeváku společnosti Skanska je postup prodeje daleko optimističtější a naprosto srovnatelný s tempem prodejů na pražském trhu,“ komentuje Velebil. Ze 76 bytů je v Dřeváku volných už jen 10 a Skanska je podle Velebila nabízí za běžné pražské ceny – byty 1+kk za 200 tisíc korun za metr čtvereční a byty 2+kk za 175 tisíc korun za metr čtvereční.
Prodejní úspěch Dřeváku Velebil přisuzuje kombinaci faktorů – velikosti developera, jeho pověsti odpovědné společnosti, ale také určité pragmatičnosti spočívající ve volbě dispozic. V Dřeváku jsou jen byty 1+kk a 2+kk, které kupují mladší kupci a které často slouží jako investiční byty. Budova cílí na nejvyšší energetickou třídu PENB A a environmentální certifikaci BREEAM na úrovni Excellent. Stejná osvědčení získal i Timber Praha.
V kampusu České zemědělské univerzity v pražském Suchdole otevřeli novou dřevostavbu Lesovna za více než 49 milionů korun. Budova o užitné ploše 581 metrů čtverečních vznikla podle návrhu studia Mjölk architekti a spotřebovala 405 metrů krychlových českého dřeva. Stát zároveň chce, aby do roku 2035 tvořily stavby na bázi dřeva čtvrtinu nové výstavby.
Z českého dřeva, pro studenty. Praha má novou výraznou dřevostavbu
Reality
V kampusu České zemědělské univerzity v pražském Suchdole otevřeli novou dřevostavbu Lesovna za více než 49 milionů korun. Budova o užitné ploše 581 metrů čtverečních vznikla podle návrhu studia Mjölk architekti a spotřebovala 405 metrů krychlových českého dřeva. Stát zároveň chce, aby do roku 2035 tvořily stavby na bázi dřeva čtvrtinu nové výstavby.
Čtyřpodlažní dům ze dřeva připravuje také developer JRD, jehož projekt s názvem EcoCare Residence poblíž vlakové stanice Praha-Hostivař nabídne 30 bytů. Projekt má být pokrokový také svým energetickým a vodohospodářským řešením. Energii bude vyrábět z fotovoltaiky a dvou větrných turbín, šedou vodu bude recyklovat v kořenové čistírně.
První třípatrové bytové dřevostavby mají už i regiony – ve Žďáru nad Sázavou a v Pardubicích. „Smysluplně lze ze dřeva stavět do výšky čtyř pater, jakákoli další patra s sebou přinášejí neúměrné náklady na protipožární opatření,“ řekl Jiří Oslizlo, výkonný ředitel Agrop Nova. Tato rodinná společnost z Prostějovska vyrábí dřevěné panely značky Novatop. Firma podle Oslizla vidí větší potenciál v zakázkách na dřevostavby administrativních budov než bytových domů.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.