Vítek se zbavuje další trofeje. Mrakodrap Spire ve Varšavě může vynést přes devět miliard
Realitní magnát Radovan Vítek posílá na trh varšavský mrakodrap Spire, prakticky plně obsazenou budovu s nájemci jako Samsung nebo Goldman Sachs. Cena se může dostat nad devět miliard korun. CPI tuto trofejní nemovitost prodává, aby stáhla zadlužení, které narostlo po drahých akvizicích v Rakousku.
Radovan Vítek pokračuje v rozprodeji části svého realitního impéria. Skupina CPI Property Group dala na trh varšavský mrakodrap Spire, který vlastní přes rakouskou společnost CPI Europe, dříve Immofinanz. Podle Seznam Zpráv jde o nejcennější výnosovou nemovitost skupiny a případná cena se může pohybovat kolem devíti miliard korun.
„S ohledem na aktuální zájem investorů o polský realitní trh jsme se rozhodli nabídnout ji k prodeji. Případný prodej je v souladu s naší strategií. U této nemovitosti jsme již dokončili investiční cyklus, budova je plně stabilizovaná a má prodloužené nájemní smlouvy,“ uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí CPI Property Group Jakub Velen.
Podle agentury Bloomberg už skupina k prodeji najala realitní poradce.
Cena může přesáhnout devět miliard
Spire koupila CPI Europe před sedmi lety za 386 milionů eur. Ve zprávě skupiny za první polovinu loňského roku byla hodnota nemovitosti uvedena na 372 milionů eur, tedy přibližně devět miliard korun.
Výkonný ředitel společnosti 108 Real Estate Jakub Holec pro Seznam Zprávy odhadl, že výsledná cena by se mohla pohybovat mezi 330 a 380 miliony eur, tedy zhruba mezi osmi a 9,2 miliardy korun.
Podle něj prodeji nahrává i situace na varšavském kancelářském trhu. Ve druhém čtvrtletí tam objem pronájmů dosáhl rekordní úrovně za toto období a neobsazenost kanceláří v centru klesla pod pět procent.
Mrakodrap je prakticky plný
Budova má 49 pater a s anténou dosahuje výšky 220 metrů. Pronajímaná plocha činí 72 tisíc metrů čtverečních, z toho většinu tvoří kanceláře.
Spire je podle CPI prakticky plně obsazený. Mezi hlavní nájemce patří Samsung, JLL a Goldman Sachs.
Komplex navrhlo studio Jaspers-Eyers Architects a v minulosti získal několik architektonických ocenění.
CPI dál snižuje dluh
Prodej zapadá do širší strategie skupiny, která se snaží snižovat zadlužení. To výrazně vzrostlo po převzetí rakouských společností S Immo a Immofinanz v roce 2022.
Podle Seznam Zpráv prodala CPIPG do konce května letošního roku majetek za přibližně 439 milionů eur, tedy asi 10,6 miliardy korun.
V posledních měsících se skupina zbavila také atraktivní budovy v centru Londýna a prodala rozsáhlé pozemky v pražských Bubnech. Na nich chtějí Penta Real Estate, J&T a Akipia do roku 2050 vybudovat novou městskou čtvrť s až deseti tisíci byty.
Koupil bývalou policejní stanici na prestižní londýnské adrese, připravil místo ní nové kanceláře a získal stavební povolení. Stavět ale nebude. Realitní skupina CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka dala přednost prodeji a za nemovitost na Savile Row inkasovala přibližně 105 milionů liber, tedy zhruba tři miliardy korun.
Magnát Vítek měl v Londýně stavět luxusní kanceláře. Místo toho prodal projekt za tři miliardy
Reality
Koupil bývalou policejní stanici na prestižní londýnské adrese, připravil místo ní nové kanceláře a získal stavební povolení. Stavět ale nebude. Realitní skupina CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka dala přednost prodeji a za nemovitost na Savile Row inkasovala přibližně 105 milionů liber, tedy zhruba tři miliardy korun.
Varšava zůstává pro investory atraktivní
Podle Holce by o Spire mohli mít zájem investoři, kteří jsou už dnes na varšavském trhu aktivní. Zmínil například švédský Eastnine nebo české investory, kteří v prvním pololetí tvořili přibližně čtvrtinu všech investic do polských komerčních nemovitostí.
CPI už loni ve Varšavě prodala kancelářskou budovu Moniuszki 1A. Nový vlastník ji chce v budoucnu přestavět na rezidenční projekt.
Skupina Radovana Vítka prodala budovu Moniuszki 1A belgické společnosti BPI Real Estate. Prodej je součástí strategie ke snížení zadlužení po akvizicích v Rakousku.
Realitní magnát Vítek prodal mrakodrap ve Varšavě. Z kanceláří budou nově byty
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Skupina Radovana Vítka prodala budovu Moniuszki 1A belgické společnosti BPI Real Estate. Prodej je součástí strategie ke snížení zadlužení po akvizicích v Rakousku.
Vychází podzimní Realitní Club
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