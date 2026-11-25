Slováci dali českým zbrojařům košem. Zbraně radši nakoupí od Italů
Česká zbrojovka ani americký Colt na Slovensku neuspěly. Tamní vláda dá při modernizaci policejní výzbroje přednost italské Berettě, od níž nakoupí tisíce pušek a samopalů za 410 milionů korun bez DPH. Podle slovenského ministerstva vnitra rozhodla především cena.
Slovensko při modernizaci výzbroje své policie vsadí na italského výrobce Beretta. Vláda schválila nákup 3300 útočných pušek, 2100 samopalů a souvisejícího vybavení za 16,77 milionu eur, tedy přibližně 410 milionů korun bez DPH. O zakázku přitom usilovali také čeští zbrojaři. Se svými nabídkami však neuspěly Česká zbrojovka ani americká Colt’s Manufacturing Company, které jsou součástí české skupiny Colt CZ Group SE. Výsledek výběrového řízení oznámilo slovenské ministerstvo vnitra.
Drony ovládají záběry z bojišť, tradiční zbrojovky však o zakázky nepřicházejí. Armády dál objednávají tanky, rakety i munici a současně potřebují technologie, které je ochrání před novými hrozbami. Výsledkem je další byznys pro zavedené výrobce. Růst hlásí také české skupiny CSG a Colt CZ.
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Zprávy z firem
Drony ovládají záběry z bojišť, tradiční zbrojovky však o zakázky nepřicházejí. Armády dál objednávají tanky, rakety i munici a současně potřebují technologie, které je ochrání před novými hrozbami. Výsledkem je další byznys pro zavedené výrobce. Růst hlásí také české skupiny CSG a Colt CZ.
Rozhodla cena. České firmy neuspěly
Podle slovenského ministerstva byla nabídka italské Beretty cenově nejvýhodnější. Bratislava nákup uskuteční prostřednictvím mezivládního kontraktu s Itálií, přičemž nové zbraně mají dorazit v první polovině příštího roku. Policii mají doplnit chybějící vybavení a postupně nahradit starší výzbroj.
Slovenské ministerstvo vnitra přitom při hodnocení posuzovalo i nabídky České zbrojovky a amerického Coltu, přestože je nepředložily příslušné vlády, ale samotné společnosti. Do výběru se zapojil rovněž domácí slovenský výrobce Grand Power. Ani ten však italskou nabídku nepřekonal. Zakázka za stovky milionů korun tak nakonec poputuje do Itálie.
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