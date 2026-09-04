Šéf AutoSAP Petzl: tuzemský dodavatelský sektor ohrožen není
Skupině Volkswagen dodává více než 200 českých firem, ale většina z nich nevyrábí jen pro jeden model, takže nebude zúžením produktové palety koncernu VW ohrožena.
Podle výkonného ředitele Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) Zdeňka Petzla sice aktuálně oznámená restrukturalizace skupiny Volkswagen představuje i pro české dodavatele významný signál, ale rozhodně ji nelze vnímat jako plošné a bezprostřední ohrožení celého tuzemského dodavatelského sektoru. „Skupině Volkswagen sice dodává více než 200 českých firem, dopad však očekáváme u těch, které jsou přímo navázány na konkrétní modely nebo závody, jejichž výroba má být v následujících letech omezena či ukončena,“ podtrhuje.
Přesný počet skutečně dotčených českých firem proto nyní nelze určit. „Bude záležet na konkrétních modelech a závodech, kterých se restrukturalizace dotkne a čase, ve kterém ke změnám bude docházet. Dopady se navíc mohou postupně přenést také na subdodavatele ve druhé a třetí úrovni dodavatelského řetězce,“ vysvětluje.
Rozložení dodávek
Jak mají čeští výrobci rozložené portfolio svých dodávek, to je zásadní. „Většina českých dodavatelů nevyrábí jediný komponent pro jediný model. Zpravidla dodávají podobné komponenty napříč více modelovými řadami nebo i značkami, což jejich riziko výrazně snižuje. Rozhodující proto bude, jak se avizované omezení modelové nabídky promítne do skutečných výrobních objemů a do nákupní strategie koncernu. Věříme, že celkový objem výroby bude chtít Volkswagen, pokud možno, zachovat, “ říká Petzl.
Je tu ale jedna věc, která již tradičně přidělává českým firmám, a to nejen v oblasti automotive, vrásky. „Z pohledu dodavatelů je největším problémem především omezená předvídatelnost. Na základě plánovaných objemů investují do nových linek, technologií i nástrojů a nastavují výrobní a personální kapacity. Pokud automobilka následně objemy výrazně sníží nebo výrobní program ukončí, náklady a nevyužité kapacity zůstávají na straně dodavatele,“ připomíná Petzl a dodává, že pro český průmysl je zásadní, aby Volkswagen konkrétní plánované změny komunikoval s dostatečným předstihem a poskytl dodavatelům čas přizpůsobit jejich kapacity.
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