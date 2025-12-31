Nový magazín právě vychází!

Trumpův mobil se zatím odkládá. Prý za to mohou demokraté

Takhle by prý mohl vypadat Trump Mobile T1
Trump Mobile - použito se svolením
Měl to být jeden z projektů, kterými se Donald Trump snažil přesunout výrobu technologií zpět do USA a také kterým chtěla Trumpova rodina vydělat na jeho prezidentském úřadu. Zatím se ale mobilní telefony Trump Mobile na stánkách neobjeví. A prý za to může spor mezi demokraty a republikány o rozpočet, tvrdí firma.

Americký mobilní operátor Trump Mobile, za kterým stojí společnost The Trump Organization amerického prezidenta Donalda Trumpa, odložil svůj plán dodávat do konce letošního roku vlastní mobilní telefon. Informoval o tom deník Financial Times. Zařízení T1, které chce konkurovat výrobkům firem Apple či Samsung, slibuje za 499 dolarů (10 300 korun) americkou výrobu a také zlaté provedení, což je Trumpova oblíbená barva.

Financial Times napsal, že telefon T1 je společně s tarifem nesoucím v názvu číslovku 47, odkazující na fakt, že Trump je 47. prezidentem USA, jedním z projektů, kterým se rodinný podnik snaží vydělat na Trumpově návratu do Bílého domu.

Firma: Může za to spor o rozpočet

Zákaznická služba operátora listu sdělila, že za důvodem odkladu dodávek telefonu je nedávná platební neschopnost americké vlády. Kvůli sporům o rozpočet v Kongresu USA se vláda ocitla v platební neschopnosti, takzvaném shutdownu. Z něho Trump obviňoval demokratické zákonodárce.

Za paušální poplatek 47,45 dolarů mobilní tarif poskytuje zákazníkům rovněž přístup k telemedicínské pomoci, silniční asistenci Drive America a neomezené volání do více než 100 zemí včetně Česka. Cena odkazuje na to, že Trump byl 45. prezidentem USA a nyní je 47. hlavou USA.

