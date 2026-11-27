SAP zvažuje zrušení 10 tisíc míst. Kvůli AI. V Česku přitom mohutně nabíral
Před dvěma lety zrušil německý softwarový gigant SAP deset tisíc pracovních míst. Reorganizace ho stála tři miliardy eur. Nyní se podle informací agentury Bloomberg schyluje k dalším, přinejmenším stejně rozsáhlým škrtům. Nejhodnotnější softwarová společnost Evropy mění svůj byznys kvůli umělé inteligenci. V Česku přitom za posledních pět let zvýšila počet zaměstnanců o více než polovinu.
Německý SAP připravuje další rozsáhlou restrukturalizaci, která by mohla vést ke zrušení nejméně deseti tisíc pracovních míst, tedy minimálně devíti procent jeho celosvětové pracovní síly. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené s jednáním.
Vedení společnosti podle zdrojů požádalo všechna oddělení, aby vytipovala oblasti, kde by bylo možné snížit počet zaměstnanců. V hledáčku jsou zejména vývoj, produktová oddělení a prodej. Konečný rozsah škrtů zatím není stanoven a může se změnit po jednání se zástupci zaměstnanců.
„SAP průběžně přehodnocuje svou organizační strukturu, aby odpovídala jeho strategii a potřebám zákazníků,“ uvedla společnost pro Bloomberg. Informace o chystaném propouštění odmítla komentovat.
Zemětřesení i v nejvyšších patrech
Generální ředitel Christian Klein se snaží přebudovat tradiční softwarový byznys SAP kolem umělé inteligence. Změny se přitom netýkají jen řadových zaměstnanců. Společnost letos už dvakrát reorganizovala své nejvyšší vedení a v březnu ji mají opustit dva ze šesti členů představenstva.
Klein převzal většinu kompetencí produktového šéfa Muhammada Alama, který neprodloužil svou smlouvu. Odchází také šéf prodeje Thomas Saueressig, jenž se má stát generálním ředitelem společnosti Ionos.
Podle Bloombergu chce Klein změnit způsob, jakým SAP vyvíjí a prodává své produkty, a začlenit nástroje umělé inteligence přímo do firemních aplikací. Předchozí pokusy o uvedení produktů využívajících AI na trh totiž provázely problémy.
Tři miliardy eur za předchozí čistku
SAP už podobně rozsáhlou reorganizací prošel v roce 2024. Tehdy zrušil přibližně deset tisíc pracovních pozic. Celý proces trval déle než rok a společnost vyšel zhruba na tři miliardy eur. Opíral se zejména o dobrovolné odchody a rekvalifikace zaměstnanců.
Celkový počet pracovníků se přitom nakonec výrazně nezměnil, protože SAP současně nabíral lidi na nové pozice.
Tentokrát ale může být situace jiná. Finanční ředitel Dominik Asam minulý týden na konferenci pořádané Morgan Stanley připustil, že počet zaměstnanců SAP během letošního roku mírně vzrostl. Dodal však, že by byl „opravdu překvapený“, pokud by se tento trend neobrátil.
V Německu, kde má SAP nejvíce zaměstnanců, si navíc zaměstnanecká rada letos vyjednala garanci zaměstnanosti až do roku 2028.
V Česku SAP mohutně nabíral
Připravovaná restrukturalizace je zajímavá také z českého pohledu. Česko je totiž druhou největší základnou SAP v Evropě a pátou největší na světě. Ještě letos v červnu se společnost pochlubila, že zde překonala hranici čtyř tisíc zaměstnanců. Za posledních pět let se jejich počet zvýšil z 2700 o více než polovinu.
Významnou roli přitom české týmy hrají právě v rozvoji umělé inteligence.
„Praha i Brno patří mezi důležité lokace, kde nové AI technologie vyvíjíme, testujeme a ověřujeme v praxi,“ uvedl tehdy Ladislav Kučera, personální ředitel společnosti pro střední a východní Evropu.
Jen brněnské vývojové centrum zaměstnává přes 700 lidí. Za posledních deset let se počet jeho zaměstnanců zvýšil přibližně pětinásobně.
Zda a v jaké míře se připravované personální škrty dotknou českých zaměstnanců, zatím není jasné.
SAP nakupuje AI firmy
Zatímco SAP zvažuje personální škrty, posiluje své technologické kompetence prostřednictvím akvizic. Letos podle CNBC dokončil nákup čtyř společností – Reltio, Dremio, Prior Labs a TechWolf. Investoval také do firem Parloa, n8n a Conduct, které se zaměřují na umělou inteligenci.
SAP není jediným technologickým gigantem, který v souvislosti s AI přehodnocuje personální strategii. Rozsáhlé škrty letos oznámily také společnosti Atlassian, Cloudflare či WiseTech Global.
Podle údajů poradenské společnosti Challenger, Gray & Christmas, na které odkazuje CNBC, uvedli američtí zaměstnavatelé od začátku letošního roku do konce října umělou inteligenci jako důvod plánovaného zrušení více než 121 tisíc pracovních míst. Jde přibližně o pětinu všech oznámených personálních škrtů.
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