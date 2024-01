Rusové prodávají za stovky milionů českou likérku Fruko-Schulz, koupí jí firma z Prahy

Jindřichohradeckou likérku Fruko-Schulz koupí pražská strojírenská firma, uvedl ředitel likérky Josef Nejedlý. O jakou firmu jde, neuvedl. Podíly prodají ruští akcionáři ze skupiny Ladoga, kteří drží 90 procent, svůj desetiprocentní podíl prodá i Nejedlý. Jde o transakci za stovky milionů korun.

Likérka mění majitele, protože kvůli válce na Ukrajině a ruským vlastníkům přišla o některé odběratele a spolupráci s ní ukončila i banka. Za loňský rok čeká firma zisk, předloni měla ztrátu. Rusko je pro ni hlavní exportní trh, z Ukrajiny má teď nabídky, aby pro tamní firmy vyráběla vodku.

„V době dvou měsíců se změní akcionářská struktura. Ruští akcionáři prodávají své podíly české firmě. Bude to ku prospěchu naší firmy, protože budeme mít otevřené pole tam, kde nás kvůli ruským akcionářům vyhodili z trhu, měli jsme problémy s dodavateli, odběrateli, s bankou. To vše už nebude. Firma bude čistě v českých rukou. Hotovo je z 95 procent, chybí jeden podpis. Je zaplacená záloha, do měsíce by to mělo být v obchodním rejstříku. Chtěl jsem, aby to byl někdo mimo potravinářský obor, hlavně aby to nebyla naše konkurence,“ řekl Nejedlý.

Ladoga držela přes firmu Furato 90 procent akcií. Rusko bylo dosud pro firmu největším zahraničním odběratelem, na firemním exportu se tamní trh předloni podílel téměř 65 procenty. Do Ruska firma se zhruba 80 zaměstnanci dál vyváží. Ladoga se stala většinovým vlastníkem likérky v roce 2013. Loni vyvezla likérka do Ruska přes milion lahví, hlavně likéry a whiskey. Se skupinou Ladoga chce obchodovat dál. „Nerozcházíme se ve zlém. Chtějí s námi dál obchodovat, umíme vyrábět likéry, které odebírají,“ řekl Nejedlý, jenž zůstává ředitelem a jednatelem likérky.

Kvůli ruským majitelům ukončily s likérkou spolupráci e-shopy Mall.cz, Alza.cz, skončili i velcí odběratelé jako řetězec Ahold nebo firma Lagardere. Spolupráci ukončila i financující banka Moneta Money Bank, u níž byla likérka téměř 25 let. Nově je klientem Fio banky. Významným tuzemským odběratelem zůstala síť prodejen Coop, vyplývá z výroční zprávy. Likérka měla zastoupení firmy Ladoga na prodej jejích lihovin v EU. Z Ruska importovala lahve, etikety, kartony i suroviny.

Firma bude letos investovat asi 15 milionů korun. Plánuje solární elektrárnu, peníze dá i do technologií, aby mohla stáčet i do jiného druhu lahví. Hodně obchoduje s Ukrajinou. Na tuzemském trhu zastupuje ukrajinskou firmu Bayadera. Prodává ukrajinskou vodku Hlibny dar. „Prodej stoupá, kupují ji hlavně Ukrajinci. Máme z Ukrajiny nabídky, abychom pro ně vyráběli vodku,“ řekl Nejedlý.

Loni likérka zdražila o několik procent, letos ceny stoupnou kvůli vyšší spotřební dani na alkohol. Na své čerpací stanici v Jindřichově Hradci prodává půllitr čepovaného rumu za 109 korun. V obchodech, kde stál nyní tuzemák 145 korun, může být nově až za 180 korun, odhaduje Nejedlý. Nečeká, že likérce porostou tržby na českém trhu, chce zvýšit export. Firma vyváží 30 procent produkce.

V roce 2022 skončila likérka ve ztrátě po zdanění 1,2 milionu korun. Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží měla 264,8 milionu, vyplývá z výroční zprávy. Za loňský rok čeká zisk kolem deseti milionů Kč. V březnu přestane vyrábět gin Ibalgin, a to kvůli soudnímu sporu s farmaceutickou firmou Sanofi.

Předloni vyrobila likérka 3,18 milionu litrů lihovin. Export se předloni na tržbách podílel téměř z 39 procent. Nejvíc vyvážela firma do Ruska. Druhým hlavním trhem je Slovensko, dále Čína, Bulharsko a Tchaj-wan. Nejvíc se ze všech produktů prodává tuzemák. Firma je po Božkovu druhý největší výrobce tuzemského rumu v ČR. Předloni ho prodala přes dva miliony litrů.

Likérka navazuje na tradici firmy Moritz Schulz, jež ve městě od roku 1898 vyráběla ovocná a dezertní vína. Po znárodnění v roce 1948 spadal podnik pod skupinu Jihočeská Fruta. V roce 1993 vznikla společnost Fruko-Schulz.