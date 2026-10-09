Rusko nechce zprávy o moru. Cenzurní úřad hrozí médiím blokací
Ruský cenzurní úřad Roskomnadzor pohrozil médiím postihem a blokací kvůli zprávám o možném výskytu moru na Sibiři. Úřady nákazu popírají, přestože po smrti mladé laborantky zavedly karantény a izolovaly stovky lidí.
Ruský cenzurní úřad Roskomnadzor varoval média před šířením zpráv o možném výskytu moru v Irkutské oblasti na Sibiři. Úřad uvedl, že zveřejněné informace analyzuje a v případě šíření podle něj úmyslně nepravdivých zpráv s významným dopadem na společnost zasáhne. Novináře zároveň vyzval, aby se při informování o situaci drželi pouze oficiálních údajů. Pokud média údajně lživé materiály neodstraní, může Roskomnadzor podle serveru Fontanka zablokovat přístup k jejich obsahu.
Napětí kolem případu vyvolala smrt osmadvacetileté laborantky Darji Šipilovové z irkutského ústavu pro boj proti moru. Ruská média uvedla, že 2. října zemřela na plicní mor, úřady ale výskyt této nemoci odmítají a tvrdí, že mladá žena podlehla zápalu plic nezjištěného původu. Ve čtvrtek zároveň popřely zprávy, že se v ústavu nakazil další zaměstnanec. Další informace o možné nákaze požadují Světová zdravotnická organizace a Spojené státy.
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Trhy
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Karantény skončily, testy podle úřadů nic neodhalily
Po smrti laborantky přitom úřady podle médií zavedly karanténu ve třech nemocnicích v Irkutsku, v dětské nemocnici, porodnici a také v okresní nemocnici v Šelechově, kde žena zemřela. Do izolace bylo nařízeno přibližně dvěma stovkám lidí, kteří s ní přišli do kontaktu. Ve čtvrtek ale gubernátor Igor Kobzev oznámil, že veškerá preventivní opatření v regionu skončila. Sanitární a epidemiologická situace je podle něj v Irkutsku i Šelechově v pořádku a laboratorní analýzy téměř 5000 vzorků neprokázaly přítomnost nebezpečných patogenních mikroorganismů.
„Byla to zkouška, kterou jsme zvládli důstojně,“ uvedl Kobzev. Světová zdravotnická organizace už v úterý vyhodnotila riziko spojené s podezřením na mor v Rusku jako nízké pro samotnou zemi a velmi nízké pro Evropu.
Plicní mor způsobuje bakterie Yersinia pestis a podle WHO patří mezi nejsmrtelnější infekční choroby. Může se přenášet mezi lidmi vzduchem nebo ze zvířat na člověka. Mezi jeho příznaky patří horečka, bolesti hlavy a potíže s dýcháním. Podle serveru The Moscow Times Rusko od roku 2017 žádný případ moru u lidí nezaznamenalo.
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