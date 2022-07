Lego jako nedostupné zboží. Dánský výrobce se stahuje z Ruska

Dánský výrobce stavebnic Lego se v důsledku války na Ukrajině rozhodl přerušit své obchodní aktivity v Rusku. Firma uvedla, že ukončí spolupráci se společností Inventive Retail Group (IRG), která v Rusku vlastní a provozuje 81 prodejen značky Lego, informovala agentura AFP.

Společnost Lego se podle mluvčího „rozhodla na neurčitou dobu ukončit své obchodní aktivity v Rusku“. Firma už v březnu pozastavila dodávky do Ruska, tamní prodejny značky Lego provozované firmou IRG však mohly zůstat otevřené a pokračovat v prodeji zásob.

Aktivity v Rusku již v reakci na válku na Ukrajině omezila či přerušila řada západních podniků, včetně výrobců automobilů, maloobchodníků či technologických společností.

Začátkem května zařadilo Rusko produkty společnosti Lego na seznam zboží, které lze do Ruska dovážet ze zahraničí bez souhlasu majitele ochranné známky. Na seznamu jsou také telefony od firem Apple a Samsung, významné automobilové značky nebo herní konzole.

Společnost Lego je podle objemu tržeb největším výrobcem hraček na světě, známá je hlavně svými barevnými plastovými stavebnicemi. Podnik založil v roce 1932 Ole Kirk Christiansen a pojmenoval ho podle dánských slov „leg godt“, což znamená „hezky si hrajte“.

Jeden ze závodů společnosti Lego je ve středočeském městě Kladno, provoz tam zahájil v roce 2000. V kladenském závodě se stavebnice dekorují, kompletují se menší díly a balí.

