Ropa už zase teče. Dodávky Družbou byly obnoveny

Dodávky ropy ruským ropovodem Družba do Česka byly dnes ráno obnoveny. Sdělil to generální ředitel rafinérské skupiny Orlen Unipetrol Mariusz Wnuk. Ropa z Ruska do České republiky netekla dva dny, důvod úřady nesdělily. Česko během té doby čerpalo ropu pouze západní cestou.

Dosud ropa teče do Česka ze dvou hlavních zdrojů. Jedním z nich je ropovod Družba, kterým proudí ropa z Ruska. Jeho podíl na dodávkách loni činil 58 procent. Další část ropy přitéká z německého ropovodu IKL, který navazuje na italský ropovod TAL.

„Dodávky ropy byly dnes ráno obnoveny a ropa ropovodem Družba do České republiky opět proudí. Děkujeme Vládě České republiky a Správě státních hmotných rezerv za rychlou preventivní akci a spolupráci,“ řekl Wnuk. „Zpoždění dodávky jsme překlenuli z vlastních zásob a výroba pohonných hmot zůstala po celou dobu zachována,“ dodal šéf Orlen Unipetrol.

Zápůjčka nebyla potřeba

Ropa přestala do Česka z východu proudit ve středu ráno. Důvody zastavení dodávek nebyly podle úřadů jasné. Vláda kvůli tomu preventivně rozhodla o půjčce Orlen Unipetrol 330 000 tun ropy z nouzových zásob. Rafinérská společnost ji měla začít čerpat v případě dlouhodobějšího výpadku dodávek v příštím týdnu. „Zapůjčené zásoby z českých rezerv pro rafinérii v Litvínově nebylo nutné využít,“ sdělil šéf Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

Stát má podle něj nyní zásoby ropy a ropných produktů na 86 dní. „Do konce roku bychom se ale měli dostat zpátky na 90 dní. Do té doby by nám měl totiž Orlen Unipetrol vrátit naftu, kterou si půjčil v srpnu, když zastavil výrobu kvůli likvidaci nevybuchlé letecké pumy,“ dodal Švagr.

Stát do budoucna počítá s navýšením dodávek z ropovodu TAL. Státní provozovatel ropovodů Mero loni spustil práce na jeho rozšíření. Projekt přibližně za 1,6 miliardy korun má od příštího roku zajistit zvýšení kapacity pro Česko o čtyři miliony tun ropy ročně, do země tak bude možné ropovodem dodat až osm milionů tun za rok. Česko by se tudíž mohlo podle současných plánů státu zcela odstřihnout od ruské ropy. Fyzické práce by měly být hotovy do konce letošního roku. Následovat by měly ještě testy a dokončovací práce, plné dodávky z rozšířeného ropovodu Mero očekává do poloviny příštího roku.

Ropovod TAL začíná v Terstu, kam se ropa dováží z více zemí a kontinentů. Největší podíl tvoří dodávky z oblastí okolo Kaspického a Černého moře, USA a Afriky.

Česko už má s dočasným zastavením ropy z Družby zkušenosti, v roce 2019 byly zastaveny dodávky přes ropovod Družba kvůli kontaminaci ropy. Ropa tehdy netekla z Družby dva měsíce.

